Bakan Selçuk: Her ay somut bir projeyi açıklayacağız  

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Kanal 7’de yayınlanan Başkent Kulisi programının konuğu oldu. Eğitimle ilgili her ay yeni bir projenin duyurulacağını söyleyen Bakan Selçuk, “Mart ayında ders sayıları ile ilgili açıklamalar yapılacak. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçecek. Yaklaşık yarı yarıya bir azalma olabilir” dedi. Bakan Selçuk’un öne çıkan açıklamaları şöyle:

İŞ GARANTİLİ YÜZLERCE LİSE AÇILACAK

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin yüzde 8’i kendi alanlarında çalışıyor. Artık mesleki ve teknik liselerde 9’uncu sınıftan itibaren öğrencileri sektörle bir araya getirecek. Eskiden ilk başta teorik dersler ardından sektörel dersler vardı. Bunu değiştiriyoruz. Dersler sektörlerin öğrencilerinden beklediği becerileri göre değişiyor. ALELSAN, İTÜ, TAI ve turizm sektöründeki birçok gibi birçok kurumla yapılan işbirlikleri ile iş garantili yüzlerce lise açılacak. Bu liselerdeki çocuklarımız sektörün onlardan beklediği becerileri kazanacak. Türkiye ve dünyadaki iktisadi hayat dikkate alınacak. Bu liseler sabit bir müfredatta olmayacak. Örneğin bilişim sektöründe her yıl büyük değişimler oluyor. Buna göre müfredatlar da güncellenecek.

DERS SAYILARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA MARTTA YAPILACAK

Birkaç aydır değişik taslaklar üzerinde çalışıyoruz. Mart ayında ders sayıları ile ilgili açıklamalar yapılacak. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçecek. Yaklaşık yarı yarıya bir azalma olabilir.

HER AY SOMUT BİR PROJEYİ DUYURULACAK

İyi bir eğitim bakanı sadece bugün için değil, gelecek için de çalışır. Her ay yeni, somut büyük bir projeyi açıklayacağız. Mart nisan, mayıs... Öğrenci ve velilerimizi bir sürprizle karşı karşıya bırakmayacağız. Kazanılmış hakları koruyacağız.

MÜFREDATTAN ÖNCE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

Müfredatın değişmesi kendi başına çok etkili değil. Örneğin elinizde çok iyi bir metin olan Hamlet olabilir. Peki, bunu oynayacak kişiler kimler? İşte müfredatta böyle bir şey. Türkiye’de ilk defa müfredat değişmeden önce öğretmen eğitimlerini tamamlayacağız. Ardından diğer altyapı hazırlıkları, ders kitapları gibi çalışmalar gelecek.

SINAVLA GİRİLEN OKUL SAYISI AZALACAK

LGS ile ilgili aileler rahat olsun. Örnek soruları yayınlıyoruz. Öğrencilerimiz kendilerini rahat hissetsinler. İl milli eğitim müdürlükleriyle çalışıyoruz. ve her il için ince ayar yapıyoruz. Mahalli yerleştirme konusunda daha akışkan bir modele geçiyoruz. Sınavla öğrenci alan okulların sayısı azalacak. İmkanı az olan okulların imkanları geliştirilecek. Bu konuda bir sürpriz yapmayacağız. Sistemle ilgili her şey açıklanacak.