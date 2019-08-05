Bakan Selçuk gençlik kampında öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bolu Aladağ Gençlik İzcilik ve Spor Kampüsü'nde kamp yapan öğrencilerle buluştu. Bolu'ya gelen Bakan Selçuk, kampüste 357 öğrenci ve 40 gençlik liderinin katıldığı ‘Gençlik Kampı’nı ziyaret etti. Öğrencilerle yayla yolunda bisiklete binen, Aladağ Göleti'nde kano yapan Selçuk, paintball oynayan gençlerle bir araya geldi. Onlarla sohbet eden Selçuk, gitar çalıp şarkı söyleyen öğrencilere de eşlik etti. Kamptaki gençlere kitap hediye eden Selçuk, daha sonra yemekhanede tabldot yemeği alarak öğrencilerle yedi.

‘BİR ÖĞRENCİ DERS DIŞINDA NE YAPTIĞIYLA FARK OLUŞTURUR’

Yemeğin ardından öğrencilere hitap eden Selçuk, kampta emeği geçenlere teşekkür etti. Bakan Selçuk, bu tür kampların değerli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bir öğrenciyi derste ne yaptığıyla değil, ders dışında ne yaptığıyla tanımaya çalışırım. Bir öğrenci ders dışında ne yaptığıyla fark oluşturur. Hangi dala ilginiz, yeteneğiniz varsa muhakkak derinleşin. Önemli olan belirlenen hedefte kuyu kazmaktır, kuyu kazarsanız suyu bulursunuz. İlgi ve yetenek her zaman bir arada bulunmayabilir. Yeteneğinizin üstüne gidin, orada fark oluşturursunuz. Okulda çok başarılı olan öğrencilerin hayatta da çok başarılı olacağının garantisi yok. Hayat başarısını etkileyen farklı faktörler var.

SİZLERDEN BEKLENTİMİZ, KENDİNİZİ GELİŞTİRMENİZ

Hep aynı yazarları değil, farklı yazarların da kitaplarını okuyun. Kendi kimliğinizi, kişiliğinizi inşa ederseniz, kurarsanız, yükseltirseniz mutlu olursunuz. Sizlerden beklentimiz, kendinizi geliştirmeniz. Temel gayemiz; kamil bir insan olmak, kemale ermek, yani olgunlaşmanın en yüksek seviyesine ulaşmak. Mesela ben öz geçmişlere değil, öz geleceklere bakarım. Zeka elbette önemli ama sabır ve irade ondan daha önemli. Sabır ve irade yoksa zeka hayat yolcuğunda size güçlü bir araç olarak kendisini göstermiyor. Asla angarya olarak düşünmeyin ve 'Bana ne.' demeyin. Nerede ne iş olursa katılın. Farklı insanlarla tanışın ve onların da bakış açısını görün, diğer türlü körelirsiniz. Siz kendiniz olursanız değerlisiniz."

Bölgede hazırlıklarını sürdüren Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın antrenmanı da izleyen Selçuk, teknik direktör Salih Bora'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.