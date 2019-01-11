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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
AA
11.01.2019 - 15:14, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk, engelli öğrencilere ahşap oyuncak hediye etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve eşi Rana Selçuk, üç ay önce hayata geçirilen uygulama kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretilen ilk ahşap oyuncakları Gökkuşağı Özel Eğitim Okulundaki öğrencilere hediye etti.

Bakan Selçuk, engelli öğrencilere ahşap oyuncak hediye etti
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üç ay önce hayata geçirilen uygulama kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretilen ilk ahşap oyuncakları Gökkuşağı Özel Eğitim Okulundaki öğrencilere hediye etti. Bakan Selçuk, eşi Rana Selçuk ile Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, engelli çocuklarla genel eğitimdeki çocukların kaynaştırma eğitimi aldığı Milli Eğitim Vakfı (MEV) Gökkuşağı Özel Eğitim Anaokulu İlkokulu Ortaokuluna sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Selçuk, engelli öğrencilere ahşap oyuncak hediye etti

Bakan Selçuk, 2018'in ekim ayında mobilyayla dekorasyon alanında üretim yapan ve pilot olarak belirlenen mesleki ve teknik eğitim kurumlarında başlatılan uygulama kapsamında üretilen ilk ahşap oyuncakları serebral palsi hastası çocukların da bulunduğu öğrencilerle buluşturdu. Ziyaretinde kendisini büyük bir sevinç ve heyecanla karşılayan miniklerle vakit geçiren, verdikleri mini konserlere eşi Rana Selçuk'la eşlik eden, sınıf ve atölyeleri gezen Selçuk, öğrencilerin el emeği göz nuru projelerini de titizlikle inceledi. Ahşap oyuncaklara kavuşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler de Bakan Selçuk'la fotoğraf çektirdi.

‘ÜLKEMİZİN ÇOK CİDDİ ANLAMDA AHŞAP VE SAĞLIKLI OYUNCAK İHTİYACI VAR’
Bakan Selçuk, çocuklar açısından oyunun ve oyun temelli eğitimin önemli olduğunu söyledi. Selçuk, "Ülkemizin çok ciddi anlamda bir ahşap oyuncak, sağlıklı oyuncak ihtiyacı var. Medyada birçok kez sağlıklı olmayan oyuncakların ne tür zararlar verdiği konusunda açıklamaları görüyoruz. Biz buna tedbir olarak kendi meslek liselerimizde, kendi oyuncaklarımızı sağlıklı şekilde üretelim istiyoruz. Ama bunu sadece okullarda üretmekle kalmayıp bir ekosistem kurmaya da çalışıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, engelli öğrencilere ahşap oyuncak hediye etti

HEDEF DÜNYA PAZARI
Ahşap oyuncakları öncelikli olarak ihtiyaç duyulan ilkokullar, ortaokullar, liseler gibi alanlara temin etme konusunda bir tedarik zinciri oluşturduklarını anlatan Ziya Selçuk şöyle devam etti:
"Daha sonra da bunun çok daha büyük şekilde kamuoyuna yönelik üretilmesi planlanıyor. En sonunda da uluslararası ihracat noktasında da ahşap oyuncaklarımızın tasarımı, tasarımdan üretime doğru, üretimden de girişimcilik modelleriyle bunun yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir çalışmamız var.

Bakan Selçuk, engelli öğrencilere ahşap oyuncak hediye etti

OKULLARIMIZ ÜRETİMİN MERKEZİ OLSUN İSTİYORUZ
Konuyla ilgili proje başlatıldı, ilgili protokoller imzalandı. Projenin başlatılmasının hemen ardından pilot olarak belirlenen mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ahşap oyuncak üretimine başladık. Yani sadece bir niyet veya temenni olarak yapmıyoruz, bunu bütün süreçlerini tamamlayarak, üretim ve hatta ilerde pazarlaması ve satışı konusunda da yeni modeller oluşturmak suretiyle. Artık okullarımız üretimin merkezi olsun, mesleki ve teknik liselerimiz hayatın merkezi olsun istiyoruz. Bunun için de somut tedbirlerimizi alıyoruz. Üretilen oyuncaklar sağlıklı oyuncaklar. Çocuklarımızın zeka, kişilik, sosyal ve duygusal gelişimi için oyun ve oyuncak meselesi en birinci konumuz."

Bakan Selçuk, engelli öğrencilere ahşap oyuncak hediye etti

YÜZDE 100 YERLİ VE SAĞLIKLI ÜRETİM
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de ihtiyaç duyulan ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimiyle ilgili önemli bir adım atıldı. Ekim 2018'de mobilya ve dekorasyon alanında üretim yapan mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ahşap oyuncak üretimini başlatan Bakanlık, uygulama için Ankara, İstanbul, Bursa ve Balıkesir'i pilot iller olarak belirledi. Bu illerdeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretilen ilk ahşap oyuncaklar, MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Anaokulu İlkokulu Ortaokulunda eğitim alan öğrencilerin de yüzünü güldürdü.

Öte yandan bakanlık tarafından Türkiye'de ahşap oyuncak üreten sektör temsilcileri ile 2018'in Ekim ve Aralık aylarında yapılan Ahşap Oyuncak Sektörü İstişare Toplantıları'nın bu yıl üç ayda bir tekrar edilmesi planlanıyor. Okul öncesi eğitimde çocukların gelişimini destekleyici ahşap oyuncak ve zeka materyalleri tasarımını gerçekleştirecek Ar-Ge birimi de oluşturan bakanlık, geliştirilen ürünleri, bu yıl kurulmaya başlanacak ‘tasarım ve beceri atölyeleri’nin zenginleşmesi için kullanmayı hedefliyor.

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