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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
09.09.2019 - 17:49, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk: En büyük hedefimiz okullar arasındaki farkın azaltılması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2023 değişim programında yönetimin temel parametreler 2040'a, 2053'e, 2071'e bir bakıştır. Sadece nitel değil, aynı zamanda optimal bir verimlilik de dikkate alınıyor. Okular arasındaki her türlü imkan ve öğrenme farklılıklarının azaltılması da en büyük hedeflerimiz arasındadır" dedi.

Bakan Selçuk: En büyük hedefimiz okullar arasındaki farkın azaltılması
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nde düzenlenen 'Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, okulların açıldığı her ilk günde olduğu gibi bugün de herkes için heyecan, coşku, umut, hayal ve beklentilerin arttığını söyledi. Görevlerinin bu beklentileri karşılamaya çalışmak, çocukların ve velilerin gözlerindeki ışıltıyı çoğaltmak olduğunu ifade eden Selçuk, düsturlarının Türkiye'nin her bir köşesindeki evladının sorumluluğunu taşıyor olmanın bilinci içerisinde daha fazla çalışmak olduğunu belirtti.

Ziya Selçuk: Tek bir çocuğun eğitimi bile bütün bir ülkenin meselesidir
Ziya Selçuk: Tek bir çocuğun eğitimi bile bütün bir ülkenin meselesidir

Eğitim, bilim, teknoloji ve aklın günümüz uygarlığının kaldıracı olduğunu anlatan Selçuk, "Sloganlardan uzak bir şekilde bilime sarılmadığımızda bunu etik ve ahlakla dengelemediğimizde rekabet etme, medeniyete katkı sunma ihtimalimiz azalır. Eğitimi sadece bir kurum veya sektör olarak göremeyiz. Çeşitli disiplinlerin, sektörlerin katkısı ve iş birliği bizim için çok hayati bir öneme sahip. Aynı zamanda eğitim bir milli güvenlik meselesidir. Eğitimine radikal bir çıkışla yatırım yapan ülkeler ekonomiden, refahtan, demokrasiden daha çok pay alıyorlar” dedi.

2019-2023 yılları arasındaki dönemi kapsayan 11’inci Kalkınma Planı'nda eğitime geniş bir yer ayrıldığının altını çizen Bakan Selçukm, şunları söyledi:
“Günlük ihtiyaçları karşılamanın ötesinde eğitim anlayışını güçlendirdik. Eğitimi, bu topraklarda var olmanın, güçlü bir ekonominin, sarsılmaz bir demokrasinin, mutlu bireylerin garantisi olarak görüyoruz. Çalışmalarımızın ölçülebilir olduğu kadar öngörülebilir olmasına da azami dikkat ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan yirmi başlık altında 44 hedef ve 262 alt hedefi kademeli olarak gerçekleştirmek üzere fizibilitesini hazırladık ve yol haritamızda mevcut.

ALTYAPI ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMIŞ DURUMDAYIZ
2023 değişim programında yönetimin temel parametreler 2040'a, 2053'e, 2071'e bir bakıştır. Sadece nitel değil, aynı zamanda optimal bir verimlilik de dikkate alınmaktadır. Okular arasındaki her türlü imkan ve öğrenme farklılıklarının azaltılması da en büyük hedeflerimiz arasındadır. Bu arada, yol haritasına bağlı olarak en çok önemsediğimiz husus, altyapının hazırlanmasıdır ama 'altyapı' derken sadece fiziksel altyapıyı elbette kastetmiyoruz. Bundan daha öte veri ve yapay zeka altyapısı ile anadilimiz Türkçe'nin altyapısını kastediyoruz. Bu doğrultuda da hızla mesafe alıyoruz. Veriye dayalı yönetim yazılımları ilk kez yapılan makine öğrenmesi temelli söz varlığı çalışması, dört beceride Türkçe'nin ölçülmesi ve bunun gibi birçok altyapı çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız. Okul gelişim profili ve buna benzer birçok yazılım da bitti. Yeni versiyon bir dijital platforma dönüştürdüğümüz Eğitim Bilişim Ağı (EBA) hizmete girdi.

ÇOCUKLARIN BİLİME, SANATA, SPORA, TOPRAĞA DOKUNMASINI SAĞLIYORUZ
Toplumsal bütünleştirmeyi hızlandırmak amacıyla hayırseverler için de yapay zeka temelli bir yazılımı tamamladık. Açtığımız binlerce tasarım beceri atölyesiyle de okulları sadece seçeneklerin işaretlendiği sınıflar olmaktan çıkarıp çocukların bilime, sanata, spora, toprağa dokunmasını sağlayacak ortamları yeşertmeye gayret ediyoruz.

Sektörlerin tümüyle iş birliği protokolleri imzaladıklarını ve mesleki eğitimde paradigmal bir dönüşüme imza attık. Yükseköğretim Kurumu ile iş birliği içerisinde son derece stratejik bir çalışmayla öğretmen yetiştirmeye başladık. Diğer yandan öğretmenlerimizin kendi olgunlaşma sürecindeki yolculuğuna katkıda bulunmak için öğretmen ve yöneticilerimizin eğitiminde de yeni bazı açılımlar getirdik ve yeni bir mesleki eğitim anlayışıyla bir model ortaya çıkardık ve uygulamaya da başladık. Öğretmen odaları için yeni tasarımlar oluşturduk. Öğretmenlerimizin daha verimli çalışması ve daha mutlu olması için.

Özel gereksinimli çocuklar için bazı değişimleri hayata geçirdik. Bu çocuklar, rehberlik merkezlerinin uygun görmesiyle evde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alabilecek.

716 YENİ OKULDA 12 BİN 647 DERSLİKTE EĞİTİM ÖĞRETİM BAŞLADI
Bugün itibarıyla 81 ilimizde 716 yeni okulumuz 12 bin 647 dersliğimiz eğitim öğretime başlıyor. Yüzbinlerce öğretmenimizden gelen talepler doğrultusunda öğretmen eğitimi konusunda da tasarım odaklı düşünme, oryantiring, masal anlatıcılığı, fen eğitimi gibi birçok çalışmayı da başlatmış durumdayız. Bizim için önemli olan şey şu, biz Türkiye'de eğitimi en büyük sorunu olarak değil, Türkiye'nin en büyük çözümü olarak görüyoruz. Başöğretmen Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetin üzerine çıkabilmek için bilime, teknolojiye, akla ve ahlaka gereken önemi vermek istiyoruz. Bugün toplumsal, siyasi ve ekonomik alanlar başta olmak üzere ülkemizde her alanda ortaya konan başarı hikayelerini eğitim alanında yapacaklarımızla taçlandırmanın tam zamanıdır. Çünkü eğitimin, öğrencinin, öğretmenin ve bizim hikayemiz Türkiye'nin hikayesidir."

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