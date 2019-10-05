Bakan Selçuk 'Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, "Değişen dildir, değişen harflerdir, değişen ülkelerdir. Değişmeyen öğretmenin gönlünden çocuğun kalbine akan niyet ve bilgidir" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bütün öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı. Selçuk, ‘Dünya Öğretmenler Günü’ dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, paylaşımında şunları kaydetti:
"Değişen dildir, değişen harflerdir, değişen ülkelerdir. Değişmeyen öğretmenin gönlünden çocuğun kalbine akan niyet ve bilgidir. Dünyanın bütün öğrenen öğretmenlerinin Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun."
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