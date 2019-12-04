Bakan Selçuk: ‘Dijital Dönüşüm Programı’ 1 milyon öğretmene ulaşacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Google tarafından başlatılan ‘Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı’ kapsamında yapılacak çalışmaları, gerçekleştirilen eğitim programlarını, basılı-görsel eğitim içeriklerini, Google yetkilileri ve öğretmenlerin katıldığı törenle kamuoyuna tanıttı. Bakanlık olarak veriden enformasyona, enformasyondan bilgiye, bilgiden bilgeliğe doğru bir yolculuk için çaba gösterdiklerini belirten Selçuk, şunları söyledi:

"Bugün, bunu öğretmenler üzerinden yeniden yorumlama zamanı. Bu programla algoritmik düşünce becerilerinin, otomasyon süreçlerinin arkasında yatan beceri kümeleri ele alınacak. Öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız hizmet içi eğitimlerin, çalıştay ve kongrenin hepsinin temel amacı şu; biz beraber bir yolculuğu bu ülkenin çocukları, dünyanın çocukları, bu ülkenin geleceği için yapıyoruz ve bu yolculuğumuzu yaparken de daha yetkin olmaya ihtiyacımız var. Çünkü çocuklar gerçekten çok hızlı geliyorlar. Onlarla birlikte olan bu yolculuğumuzun daha da güzelleşmesi için öğrencilerimizin, çocuklarımızın ne hissettiği, ne düşündüğü ve neler yapmak istediği konusunda daha açık olmamızda yarar var. Öğretmenlerin becerilerinin arttırılması için süreçlerin hayat sahnesindeki tüm boyutlarla ilişkilendirilebilmesi önemli. Ama anlamı olmayan işlerin tekrar tekrar yapılması meselesi, öğretmenlerimizde de eğitim konusunda bir bıkkınlık oluşturabiliyor. Bu bıkkınlığın önüne geçebilir miyiz? Evet geçeriz. Geçiyor muyuz? Evet geçiyoruz. ‘Yeni nesil öğretmen eğitimleri’ adı verilen sistemde, öğretmenin kendi sınıfında, kendi okulunda, kendi hayatında gerçekten işine yarayacak bir bilgiyle karşılaştığında birdenbire omuzlarının yükseldiğini, gözlerinin ışıldadığını fark ettik. O zaman 'öğretmenler eğitim istemiyor mu' sorusunun ne kadar anlamsız olduğunu görüyoruz. Öğretmenler, sadece kendi ihtiyaçlarını sahici bir şekilde yorumlayabilen eğitimler istiyorlar. Bu eğitimlere gönülleri de zihinleri de açık. Biz bu anlamda imkanlar el verdikçe bu tür eğitimlerin sayısını artıracağız.

5 İLDE PİLOT BAŞLATLICAK

Küresel anlamda büyük bir değer oluşturan Google ile birlikte öğretmene yatırım için yeni bir bakış açısıyla yeni bir yoruma geçiyoruz. Bilgi işlemsel düşünme, otomasyon, robotik, algoritma süreçlerinin ne anlama geldiği ve matematik, Türkçe, sosyal bilgiler gibi dersleri yaparken bu bilgilerin işe nasıl koşulacağının altyapısını görme ve değerlendirme imkânımız genişleyecek. Bunun uluslararası bir düzeyde know-how oluşturacağına olan inancım da sonsuz. Program, beş ilde pilot başlatılacak. Disiplinlerarası öğretimde bilgi işlemsel düşünmeye dair olan bu mesleki gelişim programı, ilk etapta 200 bini sınıf öğretmeni olmak üzere toplamda 1 milyon öğretmene ulaşacak. Öğretmenlerimizde ortak bir dil geliştirme fırsatına sahip olacağız. Bu eğitimler, öğretmen destek noktalarının desteğiyle sürdürülebilir bir şeklide yürüyebilecek hale gelirse o zaman çok daha anlamlı olacak. Öğretmelerin bireysel ve mesleki gelişimlerine katkı sunan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile diğer genel müdürlüklere ve Google yetkililerine teşekkür ediyorum. Burada yeni bir hikaye yazıyoruz. Bunu uluslararası camiada da paylaşmayı ve Türkiye'nin bu alana olan katkısını dünyaya da sunmayı amaçlıyoruz. ‘Güçlü öğretmen, güçlü gelecek7 hedefi doğrultusunda öğretmenlere yönelik yeni kuşak eğitimlerin hızlanacak. Bu eğitimler için kamudan, özel sektörden büyük destek geldi. Biz öğretmen eğitimine önem veriyoruz ve bu konuda yatırım yapmaya devam ediyoruz dedikçe sanki bütün toplum arkamızdan koşuyor ve 'biz de varız' diyorlar. Google ile yaptığımız bu faaliyetin gelecek için bir müjde olduğunu düşünüyorum."

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ise öğretmenlere yönelik 38 farklı mesleki gelişim programıyla ilgili bilgiler verdi.

‘PISA'DA ALGORİTMİK DÜŞÜNME BECERİLERİ SORULACAK’

Google Türkiye Müdürü Mehmet Ketenoğlu ise fotoğrafını gösterdiği 13 yaşındaki engelli bir çocuğun uluslararası teknoloji ve gençlik etkinliklerinden birinde görme engelliler için geliştirdiği robotla ödül kazandığını anlattı. Bu çocuğun köpeği öldükten sonra kodlama ve makine dilini öğrenmeye başladığını belirten Ketenoğlu, çocuğun hayalinin ise insansı robot yapmak olduğunu söyledi. Çok erken yaşlardan itibaren çocukların meraklarının peşinde koşarak teknolojinin yardımıyla yenilikçi projeler geliştirebildiğini belirten Ketenoğlu, “Bu çocuk bizim için ilham kaynağı oldu. Çocukların 21’inci yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip olmaları önemli. Bunun önemini OECD ülkeleri arasında yapılan ve kazanımları günlük yaşamda kullanma becerilerini ölçmeyi amaçlayan PISA'nın kapsamındaki genişlemeden de görebiliyoruz. 2021 yılında artık PISA matematik testinde, algoritmik düşünmeyi de ölçecek bilgiler soruların içinde yer alacak" dedi.

‘GOOGLE ÖĞRETMEN PORTALI’ OLUŞTURULDU

MEB ile Google işbirliğinde dijital çağda çocukların doğru bir yol haritasıyla gelişimlerine katkı sağlamak ve bu süreçte öğretmenlere rehber bir kaynak sunmak amacıyla ‘Öğretmenler için Dijital Dönüşüm Programı’ hazırlandı. Öğretmenlerin disiplinler arası bir yaklaşımla, algoritma tasarımı, soyutlama, ayrıştırma ve örüntü tanıma gibi çeşitli yönlerden bilgi işlemsel düşünme becerilerini sınıflarına entegre etmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamak amacıyla Google işbirliğinde hazırlanan ulusal ve uluslararası akredite mesleki gelişim programının pilot eğitimleri tamamlandı. 2017’de ilk adımı atılan çalışmanın kapsamı genişletilerek, 1’inci sınıftan itibaren 6’ncı sınıfa kadar olan süreçte öğretmenlerin ihtiyaç duydukları bilgileri içeren görsel ve basılı içerikler hazırlandı. Öğretmenlere interaktif bir ortamda kaynak paylaşmaları, fikir alışverişi yapmaları ve etkinlik hazırlamaları için ‘Google Öğretmen Portalı’ oluşturuldu.