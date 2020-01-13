Bakan Selçuk: Denkliğin yeniden ele alınmasında fayda var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘E-Denklik Modülü’ tanıtım toplantısına katıldı. Selçuk konuşmasında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak zamanın ruhunun gerektirdiği atılımları atmanın ödevleri olduğunu söyledi.

‘TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİNİ DÜNYA STANDARTLARINDA YÜRÜTMEKTE KARARLI’

Her iş ve işlemin otomasyona yönelmesinde, her uygulamanın robotik uygulamalarla, yapay zekayla, makine öğrenmesiyle ilişkilendirilmesine özellikle önem verdiklerini belirten Selçuk, şöyle konuştu:

“Bu kapsamda denkliğin yanı sıra MEB'in tüm süreçleriyle ilgili benzer çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'ye yurtdışından gelerek eğitim alanların diploma denklik işlemlerinin kağıt üzerinde ele alınmasının dezavantajları var. İşleri yavaşlatan ve hatalara yol açan bu durumun önüne geçebilmek için ‘e-Denklik’ modülünü hayata geçirdik. e-Denklik pedagojik bir kavram. Denklik kavramının kendi tekamülü içinde yeniden ele alınmasında fayda var. Önümüzdeki süreçte nasıl bütün bu işlemleri, e-Devlet'le, e-Okul'la ve diğer bileşenlerle birleştireceksek denklik kavramının yenilenmesi anlamında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bakanlık olarak bütün projeleri önce pilotlamaya çalışıyoruz. e-Denklik çalışmasının pilot süreçlerini yürüttük. 250 binin üzerinde nüfusu olan 86 ilçe merkezinde ve yurtdışında 43 eğitim müşavirliğimizde ve 81 ilimizde diploma denklik işlemlerini artık elektronik ortamda yürütme imkânına sahibiz. Denklik başvurusunda bulunanlar, kendi seçtikleri denklik merkezlerinde bu işlemleri çok rahat yaptırabilir. Buradaki randevu sistemi ve karekod sistemi, bu işlemlerin kolaylaştırılmasına hizmet edecek. Eğitim sistemin giderek dijital tabanlı bir veri yönetim sistemiyle desteklenmesi ve veriye dayalı politikalar geliştirilmesi için hazır bir veri setinin oluşturulmasına çalışıyoruz. Böylece eğitimin kalitesinin artması noktasında mesafe aldık. Zamana uymak için ve çağın gereği olduğundan yapay zeka, makine öğrenmesi ve otomasyona önem veriyoruz. Zamanı geldi, Türkiye, artık eğitim sistemini dünya standartlarında yazılım altyapısıyla ve bir dijital sistematikte yürütmekte kararlı. Bu konuda da çok hızlı adımlar atıyoruz. Bunu sadece bürokrasinin hızlandırılması ya da iyileştirilmesi anlamında değil, bir anlamda eğitimin kalitesiyle de ilişkilendirerek yapıyoruz. Bakanlığın Türkçe söz varlığı çalışması da bir derleme çalışması. Bu çalışma çocuk kitabının, ders kitabının yazılmasında ve dil gelişiminde büyük rol oynadı. Türk eğitim sisteminin 2023 vizyonu doğrultusunda UNICEF ile ortak çalışmalar yürüttük. Bunun sonucunda sistemin uluslararası standartlarda mesafe alması konusunda da memnuniyet verici gelişmeler yaşandı.”

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez ise e-Denklik sisteminin hayata geçirilmesiyle başvuru merkezlerindeki yığılmaların önüne geçildiğini ve iş gücü kaybının engellendiğini söyledi. Karekod uygulamasıyla denklik işlemlerindeki belgelerin güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Dönmez, dijital ortamda bir arşiv oluşturduklarını belirtti.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILACAK

e-Denklik modülü, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından UNICEF'in katkılarıyla 2020’nin ilk yenilikçi icraatlarından biri olarak uygulamaya konuldu. Denklik işlemlerinde başvurular, ‘edenklik.meb.gov.tr’ adresinden yapılıp, o sayfanın ‘online başvuru’ bölümünden işlem basamakları takip edilerek mevcut olan öğrenim belgeleri sisteme yüklenerek yapılacak. Böylece denklik başvurusunda bulunanlar, kendi seçtikleri denklik merkezi, randevu tarihi ve saatinde sisteme girdikleri belgelerin orijinalleriyle birlikte denklik merkezine giderek en kısa sürede işlemlerini gerçekleştirebilecek. Son yıllarda savaş ve benzeri nedenlerle çoğunluğunu Suriyeli mültecilerin oluşturduğu nüfusun artması ve nitelikli eğitim arayışının önem kazanması gibi sebeplerle Türkiye'deki ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları yabancı öğrenciler için cazip hale geldi. Bu nedenle uluslararası öğrenci sayıları, önceki yıllara oranla ciddi artış gösterdi ve bu doğrultuda denklik taleplerinin sayısı arttı. e-Denklik modülüyle denklik merkezlerinde oluşan yoğunlukların giderilmesi, işlemlerin hızlandırılması, belgelerin elektronik ortamda arşivlenmesi, duyurular aracılığıyla hem denklik merkezlerinin hem de başvuruda bulunan kişilerin anında bilgi sahibi olması ve üniversite kayıt dönemleri gibi yoğun olan dönemlerde bile denklik işlemlerinin sistematik, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde ilerlemesi sağlanacak.