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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 12.10.2019 - 14:40, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk: Çocukların eğitimine yatırım arttıkça trafik bilinci gelişecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımızın eğitimine yaptığımız yatırım arttıkça trafik bilinci, şuuru gelişecek. Bu şuur geliştikçe de daha zayiatın, maddi ve manevi zararların azalmasının sağlanması mümkün olacak" dedi.

Bakan Selçuk: Çocukların eğitimine yatırım arttıkça trafik bilinci gelişecek
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) desteği, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Shell Türkiye işbirliğiyle trafik eğitimini çocuklara tiyatro gösterileriyle vermek amacıyla hazırlanan ‘Trafikte Küçük Hata Yoktur’ sosyal sorumluluk projesinin, üniversitenin Sütlüce Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı

MEB ve İçişleri Bakanlığı’nın trafik eğitimi konusunda çok güzel ve orijinal projeler yaptıklarını ve Türkiye'de bu meseleye dikkat çektiklerini belirten Selçuk, destekleri için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkürlerini iletti.

‘KAZALARIN AZALMASININ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİYLE BÜYÜK BİR İLGİSİ VAR’
Tedbirler alındıkça ölümlü ve yaralanmalı kazalarda azalmaların yaşandığını belirten şöyle konuştu:
"Bu anlamda da umudumuz artıyor. Elbette bu meselenin özü eğitimden geçiyor ve çocuklarımızın eğitimine yaptığımız yatırım arttıkça trafik bilinci, şuuru gelişecek. Bu şuur geliştikçe de daha zayiatın, maddi ve manevi zararların azalmasının sağlanması mümkün olacak. Trafik kazalarının azalmasının elbette çocuklarla çok büyük bir ilgisi var. Çünkü onlar eğitim gördükçe, onların eğitim seviyesi yükseldikçe trafikle ilgili önümüzde çok daha parlak günlerin olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

MEB trafik güvenliği konusunda çalışma ve eğitim faaliyetleri yapıyor. Bunu hem örgün hem de yaygın eğitim kurumlarında gerçekleştiriyoruz. Yetişkin bireylerin sürücü eğitimlerini Motorlu Taşıt Sürücü Kursları sayesinde Özel Öğretim Genel Müdürlüğüyle Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde ise yetişkinlere yönelik başka faaliyetleri yapıyoruz. Okullarda 4’üncü sınıfta bir saat Trafik Güvenliği dersi, orta öğretim 9’uncu sınıfta da Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi öğrencilere zorunlu olarak veriyoruz. Bu eğitimlerin çok daha küçük yaşlarda başlaması ve bunun sadece bilgi ağırlıklı bir eğitim olmaktan ziyade duygunun, eylemin ve düşüncenin birlikte kotarıldığı bir çerçeveye oturtulmasına ihtiyaç var. Bu yüzden de trafik eğitimiyle ilgili müfredat anlayışını ve öğrencilere yönelik yaklaşımları zenginleştirme çabası içerisindeyiz. Bu çabada yalnız değiliz. Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ile vakıflar trafik eğitimi ve bilinci konusunda çok sayıda faaliyet ürettiyor.

ÇOCUKLARA TRAFİK EĞİTİMİNİN TİYATROYLA VERİLMESİ DEĞERLİ
Bu çalışmaların artması neticesinde trafiğe dair eğitim ihtiyacının giderek sürdürülebilir bir şekilde dönüşeceği konusunda ümitliyiz. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığı bu çalışma 'Trafikte Küçük Hata Yoktur' sloganıyla yola çıkılmasının ayrı bir değeri var. Çünkü her bir kurumumuz elbette bazı faaliyetleri yapıyor ama bu faaliyetlerin kurumlararası işbirliğiyle yürütülmesinin çok ayrı bir değeri var. Protokol kapsamında okul öncesi, ilkokul öğrencilerine tiyatro gösterisi yoluyla trafikte küçük hata olmamasının anlatılmasının başka bir değeri var. Dramanın, tiyatronun çocukların eğitiminde çok fonksiyonel ve çok daha duygu taşıyan, bu duyguyu, düşünceyi hareketle birlikte karşımıza çıkaran bir etkisi var. Bundan dolayı da çocuklarımızın az önce 'sürpriz' denildiğinde ne kadar mutlu olduğunu fark ettik. Okullarımızda bu tür oyunların ve faaliyetlerin giderek artması konusunda çok kararlıyız. Elimizden ne geliyorsa bunu fazlasıyla yapacağız. Trafik eğitimi konusunda üniversitelerle özel sektörden temsilcilerle derneklerle ve vakıflarla işbirliği artarak devam edecek.”

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Öztürk Oran, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Shell & Turcas CEO’su Felix Faber, Bakan Selçuk'a günün anısına bir tablo hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk da üzerinde "Ömrüm boyunca trafik kurallarına uyacağıma ve uymayanları uyaracağıma söz veriyor ve ilk imzamı atıyorum." yazılı Trafik Bilinci Belgelerini öğrencilere verdi.

Çocuklara trafik eğitimi vermek amacıyla hazırlanan ‘Trafikte Küçük Hata Yoktur’ adlı tiyatro oyunun gösterildiği programa, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve öğrenciler katıldı.

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