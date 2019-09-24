Bakan Selçuk: Çocuklarımızın tabiata hürmet etmesi vizyonumuzun temeli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmaniye Fidan Yetiştirme Müdürlüğü’ndeki ‘Tohumdan Fidana, Fidandan Ağaca’ adlı projenin tanıtımında yaptığı konuşmada, ormanlar yok olduğunda değerinin bilinmesi değil, varken değerinden söz edilmesi gerektiğini söyledi. “Çocuklarımıza ormanın küllerini göstermeden fidan dikmeyelim" şeklindeki ifadesinin birçok ilde dikkate alınmış olmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Selçuk, şöyle devam etti:

'ÖĞRENCİLERİN BU PROJEYE DESTEK OLMASINI ÇOK ÖNEMSİYORUM'

“Değerli bir işbirliğiyle faaliyete geçen bu proje, orman işletme müdürlüğümüzün, belediyemizin, milli eğitim müdürlüğümüzün hep birlikte ekip olarak çalıştığı ve bir şekilde Türkiye'ye örnek olabilecek bir proje. Çünkü bu proje sadece sembolik olarak bir fidan dikimi değil. Bir çocuğun, binlerce çocuğun, 12 bin civarındaki öğrencimizin, bir tohumu toprağa bırakmasını, sadık yarimizle buluşma noktasındaki ilham verici bu projeye destek olmalarını çok önemsiyorum. Çocuklarımızın önce tohumu toprağa bırakmaları ve iki yıl süreyle bu tohumun fidana dönüşmesini izlemeleri, bakımını üstlenmeleri, bakımına yardımcı olmaları ayrı bir değer. Hemen akabinde 3’üncü sene ise öğrencilerimizin, çocuklarımızın büyüttükleri bu fidanı toprağa hep birlikte dikiyor olmaları Türkiye için, Osmaniye için çok özel bir proje. Bu projeyi başka iller için de örnek olarak değerlendirmek istiyoruz. Sonuçta, ortaya çıkan bu güzelliğin, çocukların merhameti, sevgiyi, beraberliği, ekip ruhunu öğrenmesi ve eğitimin sadece sınıflarda yapılan bir husus olmadığı, aslında tüm hayat sahnesinde cereyan eden bir faaliyet olduğunu içselleştirmesi açısından çok önemli. Çocuklarımızın tabiata hürmet etmesi, doğayla birlikte yaşaması, hayvan sevgisi ve okul dışındaki ortamlarda yetişmesi 2023 eğitim vizyonumuzun temelini oluşturuyor."



ÖĞRENCİLERLE FİDAN DİKTİ, MİSKET OYNADI

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, öğrencilerle beraber fidan poşetlerine toprak doldurup içlerine tohum attı. Selçuk, daha sonra tohumu toprağa ekti. Orman yangınlarıyla ilgili fotoğrafların sergilendiği alanı da gezen Selçuk, öğrencilerin söyledikleri şarkılara eşlik edip cep telefonuyla kayıt yaptı. Bakan Selçuk, daha sonra Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından kurulan Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi'ni gezdi. Tavşan, horoz ve güvercin gibi hayvanların bakımını üstlenen öğrencilerle bir süre sohbet eden Selçuk, ardından okulun bahçesindeki zeytinlikten öğrencilerle birlikte zeytin topladı. Bakan Selçuk, öğrencilerin gerçekleştirdiği ip çekme yarışını izleyip basketbol ve misket oynayan çocukların oyununa dahil oldu.