Bakan Selçuk: Çocukları beklendiklerini hissettirerek karşılayın
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 2018-2019 eğitim yılının ikinci dönemi için bir mesaj yayınladı. Selçuk öğretmenlere yönelik paylaşımında, “Meslektaşlarımdan ricam; yarın sınıfların kapısını çalacak çocuklarımızı ‘beklendiklerini’ hissettirerek karşılamaları” dedi.
2018-2019 eğitim yılının ikinci dönemi 4 Şubat’ta başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından eğitim yılının ikinci dönemi için bir mesaj paylaştı.
Mesajda yer alan görselde “Öğretmenlerin gönülden ‘hoş geldin’, öğrencilerin yürekten ‘hoş bulduk’ dedikleri ikinci dönemin her günü için iyi dersler çocuklar” ifadeleri yer aldı. Selçuk, paylaşımında ise “Gelen zaten talip olarak gelir, gerisi muhatabına kalır. Meslektaşlarımdan ricam; yarın sınıfların kapısını çalacak çocuklarımızı ‘beklendiklerini’ hissettirerek karşılamalarıdır” ifadeleri kullanıldı.
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