Bakan Selçuk: Çocuk kavramı yeniden ele alınmalı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBakan Selçuk: Çocuk kavramı yeniden ele alınmalı
GeriEğitim Bakan Selçuk: Çocuk kavramı yeniden ele alınmalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
24.04.2019 - 12:12, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk: Çocuk kavramı yeniden ele alınmalı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuk ve çocukluk kavramlarının yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. ‘Çocukluğa Yeniden Bakış Çalıştayı’nın açılış konuşmasını yapan Bakan Selçuk, “Evlenmek isteyen kadınların erkeklerin ve birçok kişinin çocuk ne demek konusunda ayrıntılı bir izaha ihtiyacı var” dedi.

Bakan Selçuk: Çocuk kavramı yeniden ele alınmalı
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

İstanbul Sabancı Öğretmenevi’nde düzenlenen ‘Çocukluğa Yeniden Bakış’ çalıştayına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuk ve çocukluk kavramlarının yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Bakan Selçuk, şöyle konuştu:
“Bugün çocukların hatırı için buradayız. 23 Nisan olduğu için buradayız. Bugün çocuk ve çocukluk kavramlarının, ister sosyolojik, ister antropolpjik, ister biyolojik açıdan olursa olsun savrukluk içinde olduğunu görüyorum. Bugün güncel olan çocukluk kavramında, popüler, piyasa ekonomisi içinde değerlendirilen, daha çok haz merkezli bir bakış açısının olduğunu fark ediyorum. Çocuk kavramı algısının toplumdaki karşılığına baktığımızda çocukluğun, çocuğun ayrıldığını, çocukluk ne demek konusunda belirli bir disiplinde, derin çalışmaların çok fazla olmadığını görüyoruz.

ÇOCUKLAR TÜKETİMİN ÖZNESİ
Eğer biz çocuklarımızın bugünkü dünya içerisinde bir tüketim öznesi hatta nesnesi haline gelmesinin farkındaysak ve bunun oluşturduğu atmosferin ne kadar karışık olduğunun bilincindeysek, Türkiye’de çocuk kavramını yeniden ele almak gerekir. Tüketimin nesnesi haline gelen öznelerin, kendi kimlikleriyle ilgili birtakım çıkmazları olduğunu fark ediyoruz. Eskiden yaşlılar yaşlı, ergenler ergen, çocuklar da çocuk olurdu. Bir farklılık var. Çeşitli profil fotoğraflarına baktığımızda günlük yaşamdaki giysilere vs. gibi baktığımızda yaşlılar  yaşlı gibi çocuklar çocuk gibi davranmamaya çalışıyor. Burada işin doğal seyrinden bahsetmiyoruz. Bugünkü bebeklerin birkaç sene sonra neyi giyeceği ticari olarak çalışılıyor. Birkaç sene sonra ergenlerin neyi tüketeceğiyle ilgili çalışma yapılıyor. Bunun manipüle edilmesinde sıkıntı var. Çocuk kavramı konusunda hepimizin yeni bir tarif ortaya koyması ve bunun farklı disiplinlerle de ilişkilendirmesini önemsiyoruz.

Evlenmek isteyen kadınların erkeklerin ve birçok kişinin çocuk ne demek konusunda ayrıntılı bir izaha ihtiyacı var. Biz bilgiyle ilişkimizi maalesef, bir kova suyu çocuğun üzerine dökmek olarak öğretimselleştiriyoruz. Çocuğun bilgiyi yudum yudum içip içselleştirmesi gerekiyor. Bugün çocuk ne demek? Yetişkin ne demek? Bunların sınırlarının zorlandığını görüyoruz. Bunun zorlandığını görüyoruz. Bizim bir referans çerçevesi oluşturmamız gerekiyor. Bir çalışmaya ihtiyacımız var. Toplumumuzda anne babaların çocuk algısı, anlamı, ilişkisi üzerinden yeni bir referans kurabiliriz.”

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber

Bakan Selçuk: Çocuk kavramı yeniden ele alınmalı

LGS için motivasyonunuzu kaybetmeyin

LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı! İşte, MEB'in 7. LGS örnek soruları

Uzaya topu attılar ödülü kaptılar 