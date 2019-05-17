Bakan Selçuk: Bu sadece bir ortaöğretim programı değişimi değil
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaöğretimde yapılacak değişikliklerle ilgili Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak, “Zira bu sadece bir ortaöğretim programı değişimi değil; ülkemiz için, çocuklarımız için bir gelecek kurgulama meselesi” yazdı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın açıklanacak ‘Ortaöğretim Tasarım Toplantısı’na ilişkin Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Bakan Selçuk, fotoğrafın altına yazdığı yazıda “Zira bu sadece bir ortaöğretim programı değişimi değil; ülkemiz için, çocuklarımız için bir gelecek kurgulama meselesi” dedi. Milli Eğitim Bakanı, yazıda şu ifadelere yer verdi:
“Koca bir salon dolusu genç... Daha geniş bir perdeden bakınca bir ülkenin geleceği... Bu gençlere karşı sorumluluğumuz çok büyük. Evet okula geliyorlar ama nereye gidiyorlar? Biz onları neye hazırlıyoruz? Yollarını nasıl çiziyoruz? Bu sorular meslek hayatımın sorularıydı. Şimdi cevabını verme zamanı. Hani siz hep soruyorsunuz ya ‘Çalışıyoruz diyorsunuz ama çok merak ediyoruz, ne yapıyorsunuz?’ diye. Yarın ‘Lisede ne yaptık?’ diyor, ortaöğretim tasarımını açıklıyoruz. Eğitimle ilgilenen, meselesi eğitim olan, geleceğe yürüyen herkesin bizimle olmasını dilerim. Zira bu sadece bir ortaöğretim programı değişimi değil; ülkemiz için, çocuklarımız için bir gelecek kurgulama meselesi.”
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