Bakan Selçuk: BİLSEM’leri güçlendireceğiz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bilim ve sanat merkezlerini (BİLSEM) hem tasarım beceri atölyeleri hem de kütüphanelerle güçlendireceklerini açıkladı. Selçuk, bu amaçla 10 ilde belirledikleri 10 bilim ve sanat merkezinde pilot uygulama yapacaklarını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel yetenekli öğrenciler için hafta içi ve hafta sonu ilave eğitim programlarının uygulandığı bilim ve sanat merkezlerini (BİLSEM) daha etkili hale getirmek için çalışma yürüttüklerini söyledi. BİLSEM’leri güçlendirmek için iki adım attıklarını bildiren Selçuk, “BİLSEM’leri hem tasarım beceri atölyeleri hem de kütüphanelerle güçlendireceğiz. Bu amaçla 10 pilot ilde 10 BİLSEM seçtik” dedi.
Pilot uygulamanın İstanbul, Adana, Antalya, Amasya, Batman, Çorum, Gaziantep, Rize, Tokat ve Tekirdağ’da yapılacağını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:
“BİLSEM’leri tohum ekilen toprak gibi düşünüyorum. Üzerine nadide tohumlar bırakıyorsunuz. O toprağı süreceğiz, sulayacağız, çapalayacak ve çabalayacağız ki bir tohumun nasıl boy verdiğini, gürlediği, coştuğunu, çoğaldığını görebilelim. Tohumdan da topraktan da zerre şüphemiz yok, iş ki biz onların ihtiyacını görelim.
DİĞER ÖĞRENCİLER DE FAYDALANACAK
Kültür ve Turizm Bakanlığımız da pilot uygulama çerçevesinde belirlenen 10 BİLSEM’de her biri bin kitaptan oluşan 10 kütüphane oluşturulması için destek verecek.
BİLSEM’ler kendi fonksiyonlarını yerine getirirken hafta içi boş saatlerde çevrede bulunan okullarımızın öğrencileri de tasarım beceri atölyeleri ve kütüphanelerden yararlanabilecek.”
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