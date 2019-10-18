Bakan Selçuk: BİLSEM’leri güçlendireceğiz  

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBakan Selçuk: BİLSEM’leri güçlendireceğiz
GeriEğitim Bakan Selçuk: BİLSEM’leri güçlendireceğiz  
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 18.10.2019 - 11:32, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk: BİLSEM’leri güçlendireceğiz  

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bilim ve sanat merkezlerini (BİLSEM) hem tasarım beceri atölyeleri hem de kütüphanelerle güçlendireceklerini açıkladı. Selçuk, bu amaçla 10 ilde belirledikleri 10 bilim ve sanat merkezinde pilot uygulama yapacaklarını söyledi.

Bakan Selçuk: BİLSEM’leri güçlendireceğiz  
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel yetenekli öğrenciler için hafta içi ve hafta sonu ilave eğitim programlarının uygulandığı bilim ve sanat merkezlerini (BİLSEM) daha etkili hale getirmek için çalışma yürüttüklerini söyledi. BİLSEM’leri güçlendirmek için iki adım attıklarını bildiren Selçuk, “BİLSEM’leri hem tasarım beceri atölyeleri hem de kütüphanelerle güçlendireceğiz. Bu amaçla 10 pilot ilde 10 BİLSEM seçtik” dedi.

Pilot uygulamanın İstanbul, Adana, Antalya, Amasya, Batman, Çorum, Gaziantep, Rize, Tokat ve Tekirdağ’da yapılacağını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:

“BİLSEM’leri tohum ekilen toprak gibi düşünüyorum. Üzerine nadide tohumlar bırakıyorsunuz. O toprağı süreceğiz, sulayacağız, çapalayacak ve çabalayacağız ki bir tohumun nasıl boy verdiğini, gürlediği, coştuğunu, çoğaldığını görebilelim. Tohumdan da topraktan da zerre şüphemiz yok, iş ki biz onların ihtiyacını görelim.

DİĞER ÖĞRENCİLER DE FAYDALANACAK
Kültür ve Turizm Bakanlığımız da pilot uygulama çerçevesinde belirlenen 10 BİLSEM’de her biri bin kitaptan oluşan 10 kütüphane oluşturulması için destek verecek.

BİLSEM’ler kendi fonksiyonlarını yerine getirirken hafta içi boş saatlerde çevrede bulunan okullarımızın öğrencileri de tasarım beceri atölyeleri ve kütüphanelerden yararlanabilecek.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Selçuk: BİLSEM’leri güçlendireceğiz  
KYK kredi ve burs başvurusu E Devlet ile nasıl yapılır? KYK başvurusu için son gün detayı!
MEB açıkladı: İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman ara tatil olacak?
ALES 3 tarihi yaklaşıyor... ALES sınavı ne zaman yapılacak?