Bakan Selçuk: 957 ilçeye öğretmen destek odası açılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin beş günlük mesleki çalışma döneminin başlaması dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) meslektaşlarına seslendi. Selçuk, Türkiye'nin 957 ilçesine öğretmen destek noktaları açılacağını söyledi.

Eğitim Vizyonu'nda sınıfı duvarların dışına taşıma hedefinin bulunduğunu belirten Selçuk, öğretmenlere şöyle seslendi:

"İstedim ki hepimiz için öyle olsun. Burası görme engelliler ortaokulu. İçeride görme engelli öğrencilerimizle otizmli öğrencilerimiz, birden fazla engeli olan özel gereksinimli öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizin öğretmenlerinin de bazıları bu okuldan mezunlar. İçeride ders veren görme engelli meslektaşlarımız var. İstedim ki onların göremediği ama hissettiği muhteşem ağaçları, onlar adına ülkenin tüm öğretmenleri görsün.

Büyük hayalleri olanların ağacı 'çınar' olur. Siz, ben, okul yöneticilerimiz, velilerimiz, eğitim gönüllülerimiz bu toprağın geleceğini teslim alan bizler, yıllar sonra burada oynayacak çocukların buradaki öğretmenlerin, konuşacak Bakan'ın geçireceği günleri tesis ediyoruz. Attığımız her adım, uzun vadeli. Çınar dikmek ne ister? Emek ister, aşk ister, hayal ister ve daha ilginci diktiğin çınarın altında bir kez bile dinlenemeyeceğini bildiğin halde sabırla beklemek ister. Eski dildeki 'saye' kelimesi gölge anlamına geliyor. Siz göremeyecek olabilirsiniz ama gelecek nesiller, sizin sayenizde dinlenecek. Bu haftaya ve her güne vazifenizin büyüklüğünü bilerek başlayın isterim.

MERKEZDE GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ

İlk ara tatil uygulamasıyla birlikte çocuklarımıza nefes aldıralım, sizlere de mesleki gelişim programlarımız için zaman ayırabilelim istedik. Bu konudaki gönüllülüğünüz ve desteğiniz için teşekkür etmek isterim. Bizim çıkış noktamız sizlersiniz. Öğretmenin gayreti, isteği, öğrenme çabası, öğrenme yolculuğunu sürdürme çabası olmazsa yol alamayız.

'YA DA' İSİMLİ DERGİ HAZIRLADIK

Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için merkezde geniş çaplı çalışma yürütüyoruz. Yeni eğitim programları açıldı, eğitimci eğitimleri ve öğretmen eğitimleri yapıldı. Bu eğitimlere öğretmenlerin erişimiyle ilgili yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırmak için çok önemsediğim bir projenin müjdesini vermek istiyorum. Türkiye'nin 957 ilçesine öğretmen destek noktaları açıyoruz. Şu an tasarım aşamasındayız ve en kısa zamanda her ilçede yapılanmamızı tamamlayacağız. Bu öğretmenlerimiz için bir nevi ayağını eğitim fakültesinden kesmemek demek, bir nevi lisansüstü çalışma demek, öğretirken öğrenmeye devam etmek, gelişimini düzenli ve sistematik olarak devam ettirmek, durmadan öğrenmek demek. Bir öğretmenin mesleğe başladığı günden emekliliğine kadar geçen sürede eğitimde, dünyada, teknolojide meydana gelen değişiklikleri göz önüne alırsak eğer asla başladığımız yerde bitirmediğimizi bu sürecin öğretmenlerimiz için büyük bir eğitim ve yenilenme gerektirdiğini kabul ederiz. Öğretmen eğitimlerini, meselenin bütününe bakıldığında çok büyük bir dilim olarak görüyorum. Bu sürecin bir parçası olarak EBA'yı yeniledik, zenginleştirdik, Öğretmen Kitaplığı Projesi'ni hayata geçirdik. Öğretmenler için eğitimin güncel konularını içeren 'Ya da' isimli dergi hazırladık. Yeni öğretmen önlüklerinin pilot uygulaması başlatıldı, öğretmen odaları yeniden tasarlandı, imkânlar dahilinde her okulda tadilat yapılması için çalışma yürütüldü. Ayrıca 'ogretmen.meb.gov.tr' adresiyle yeni bir web sayfası hazırlandı.

BU YIL HIZLI ADIMLAR YILI

Eğitimi, küçük küçük pek çok parçanın bir araya gelmesiyle oluşan büyük bir yapboz gibi görüyoruz. Ben parçaların hepsini tek tek biliyorum ve bir yıldır da uygun parçaları uygun yerlere koymak için çalışıyoruz. Resim tamamlanmadı ama belirdi. Hepimizin hayali güçlü bir Türkiye, güçlü bir gelecek. Güçlü bir geleceği tesis edebilmek için tek bir şeye ihtiyacımız var, güçlü öğretmenler. Ben sizlerin yürek gücüne sonsuz inanıyorum, öyle olmasa zaten en başında bu mesleğe talip olmazdınız. Ama bizim eğitim yönüyle, bakış açısıyla, vizyonuyla mesleki gelişimiyle güçlü öğretmenlere ihtiyacımız var. Bu bir maratona hazırlanmak bizim için. Bugün maraton koşucusu oluyorum deyip yarın koşmaya başlayamazsınız. Önce adım adım yürüyüş, sonra hızlı hızlı adımlar sonra da tempolu koşu sonra maraton. Bu yılı hızlı adımlar yılı olarak görüyorum hepimiz için. Siz hızlı hızlı yürümeye devam edin, önümüzde dinleneceğimiz günler var, koşacağımız günler geliyor, daha da hızlı koşacağımız günler var. Güçlü gelecek istiyorsak eğer, güçlü gelecek sizin omuzlarınızda."