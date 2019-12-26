Bakan Selçuk: 7 bin köy okulu öğretmenine destek vereceğiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Birleştirilmiş sınıflardaki 7 bin öğretmenimizin hepsine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Sabancı Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Köy Öğretmenleri Mesleki Gelişim Programı’nın tanıtım toplantısında konuşan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

“Bugün buraya eğitim öğretim hayatına birleştirilmiş sınıflarda okumuş bir Bakan olarak çıkıyorum. Birleştirilmiş sınıflar veya köy okulları ülkemizin yüreği, kalbi ve geleceğiyle ilgili bir konu. Bizim 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde sürekli vurguladığımız şey imkânı daha zayıf olan okullara, öğretmen eğitimine, öğrenme güçlüğü olan çocuklarımıza daha fazla yatırım yapmak ve bu ülkenin her köşesindeki birleştirilmiş sınıflar başta olmak üzere bu programlarla destek vermek. Birleştirilmiş sınıflardaki 7 bin öğretmenimizin hepsine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu çabalarla yapmak istediğimiz şey ülkemizdeki tüm köy okullarının topyekun olarak bir iyileşmeye doğru yönelmesi ve bunu yaparken de öğretmenlerimize destek verilmesidir. Eğer öğretmenimiz güçlü olursa, öğretmenimiz mutlu olursa bizler de mutlu olacağız. Çünkü öğretmenimin gülümsemesi çocukların gülümsemesi anlamına geliyor.

BU BİR MİLLET ÖDEVİ

Bu çalışma basit bir çalışma gibi görünmesin lütfen çünkü çok sayıda öğretmenin deneyimi var. Sabancı Vakfı’nın, MEB’in, KODA’nın ve meslektaşlarımın çok büyük çalışmaları var. Bu çabalarla ‘artık yalnız değilsiniz, tüm finansman ve kaynağımızla yanınızdayız’ mesajı verildiği için bu projeyi çok önemsiyorum. Emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum çünkü köy okullarının güçlendirilmesi konusunda çok daha somut bir adım attık ve çok daha güzel bir hedef ortaya koyduk. Sadece MEB’in çabalarıyla bu iş olmaz, bu bir millet ödevidir, bunu hep beraber yapacağız. Biz Türkiye’nin birikimini kullanacağız ve bunu kullandığımız için daha güçlü olacağız. Bu projenin geleceği için çok umutluyum, bu projenin ve bu kapsamdaki diğer çalışmaların tüm Türkiye geneline fayda sağlanacağına inanarak ‘güçlü öğretmen güçlü geleceğe’ hizmet eden tüm kişi ve kuruluşlara şükranlarımı tekrar sunarım.”

'EĞİTİM HAKKI TARTIŞILMAZ'

Törende yaptığı konuşmasında eğitime ve öğretmene yatırımın, toplumsal gelişme için vazgeçilmez olduğuna değinen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ise, şöyle konuştu:

“Sabancı Vakfı olarak haklardan eşit yararlanılan bir toplumu hayal ediyoruz. Eğitim hakkının da tartışılmaz olduğuna inanıyoruz. 12 yıldır sürdürdüğümüz hibe programlarıyla özellikle eğitim konusunda çalışan sivil toplum örgütlerine destek veriyoruz. Bundan üç yıl önce Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA) ile bu kapsamda başladı ilişkimiz. Mesleklerinin ilk senesinde köy okullarına atanan öğretmenlerimiz belki de daha önce hiç görmedikleri coğrafyalarda, çoğu zaman zorlu iklim şartlarında tüm güçleriyle, azimleriyle çalışıyor. Hem çocukların öğretmeni, hem okulun müdürü hatta köyün rol modeli oluyorlar. Hazırlanan bu önemli başucu kitabında bu konularla ilgili çok detaylı birikimler ve tecrübeler aktarılıyor. Öğretmenlerin hem mesleki gelişmelerine destek olan hem de bir araya gelip deneyim paylaşmalarına imkân tanıyan bir projeden bahsediyoruz. Toplumsal sorunların güç birlikleriyle daha çabuk yol aldığını biliyoruz. İnanıyorum ki bu güçlü birliktelikle hep beraber 7 bin köy öğretmeni hedefine ulaşacağız ve bu proje başarılı olacak. Türkiye’deki tüm köy öğretmenlerine ulaşacak olmak bizi umutlandırıyor. Bunu başaracağımıza inanıyorum.”

400 ÖĞRETMENE EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Türkiye’nin tüm köy öğretmenlerine ulaşarak mesleki gelişimlerine destek olmayı hedefleyen proje kapsamında ilk etapta 400 öğretmen eğitici eğitimi aldı. Eğitim alan öğretmenler görev yaptıkları bölgelerde genç meslektaşlarına bilgi ve deneyimlerini aktararak Türkiye’deki toplam 7 bin köy öğretmenine ulaşacak. Program kapsamında köy öğretmenleri için hazırlanan iki yeni kitap da tanıtıldı. ‘Köy Öğretmeninin Başucu Kitabı’ ile öğretmenlere mesleklerinin ilk yıllarında köyde yaşam ve nitelikli eğitime dair rehberlik yapılması hedefleniyor. ‘Birleştirilmiş Sınıflar İçin Etkinlik Kitabı’nda ise farklı yaş gruplarından öğrencilerin bir arada eğitim aldığı birleştirilmiş sınıflardaki müfredata yönelik etkinlik önerileri yer alıyor. Kitaplar MEB’in desteğiyle tüm köy öğretmenlerine ulaştırılacak.