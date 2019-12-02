Bakan Selçuk 2023 Eğitim Vizyonu ile 'Birlikte Bir Yıl' toplantısına katılıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu ile ‘Birlikte Bir Yıl’ toplantısına katılıyor. İstabul Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantı için birçok öğretmen ve eğitimci salonda yerini aldı. Etkinlik, Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Senfoni Orkestrası ve Korosu’nun konseriyle başladı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu ile ‘Birlikte Bir Yıl’ toplantısına şunları söyledi:
"Bizim 2035’lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz. İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen destek noktası kuruyoruz. İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla, Türkiye'nin öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sınıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir, düşünce ve eylem alanı oluşturuyoruz."
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