Bakan Selçuk: 136 bin öğretmenimiz afet eğitimi aldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV’de katıldığı canlı yayında deprem sonrası Elazığ’da yaşadıklarını anlattı. Depremden etkilenen çocuklara psikososyal destek verdiklerini söyleyen Bakan Selçuk, hasarlı okulların tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. 136 bin öğretmenin ise afet eğitimi aldığını belirten Milli Eğitim Bakanı şöyle konuştu:

“Milli Eğitim Bakanlığı olarak hali hazırda mevcut afet planımız söz konusu. Haberi aldıktan sonra bu çerçevede hazırlıkların başlatılmasıyla ilgili gereken talimatlar verildi. Ertesi gün ekibimizle birlikte Elazığ’a ulaştık. AFAD ile işbirliği halinde gerekli koordinasyon çalışmalarımızı yaptık. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin de temsilcilerinin bulunduğu bir toplantı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte okullarımızın durumu, barınma ve yemek hizmetleri çalışmaları, okullarımızdaki hasar tespit çalışmaları, çocuklarımıza yönelik ne tür bir psikososyal çalışma yürütüleceği şeklinde bir genel çerçeve belirlendi.

HASARLAR TESPİT EDİLİYOR

Elazığ’da 415 eğitim kurumu, Malatya’da 846 okulumuz var. Okullarda genel tarama yapıldı. Birkaç okulda ciddiye alınacak hasarlar var. Güçlendirme çalışması ihtiyacı olan okullarımızın hazırlanması konusunda valilik çalışmaları yürütüyor. Şehir dışından gelen uzmanlar okullarımızın isimlerini belirledi. Son kararı valilik kanalıyla kamuoyuna açıklayacağız. Gerekirse okulların açılmasını erteleriz. Ama bunun için somut kanıta ihtiyacımız var. Şimdiden tatil yapılacak demek doğru değil. Valiliğin açıklamasını bekleyeceğiz. 136 bin öğretmenimiz afet eğitimi aldı. Öğretmenlerimiz aynı zamanda velilere yönelik eğitimler de düzenliyor. Bir veli herhangi bir şekilde afet eğitimiyle ilgili ne tür tedbir alması gerektiği konusunda bilgilenmek istiyorsa internetten ve somut kitaplardan bunlara ulaşabiliyor. Yayınlarımız, dokümanlarımız afet sırasında nasıl davranılmasıyla ilgili videolarımız var.”