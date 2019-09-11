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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
11.09.2019 - 12:54, Son Güncelleme:/

Bakan Gül'den öğrencilere ‘Hukuk ve Adalet’ dersi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ortaokul öğrencilerine eğitim öğretim dönemlerinin ilk ‘Hukuk ve Adalet’ dersini verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla yapılan ilk derste konuşan Gül, öğrencilere ‘adalet’, ‘hak’ ve ‘hukuk’ kavramları hakkında bilgi verdi, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Gül'den öğrencilere ‘Hukuk ve Adalet’ dersi
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ortaokul öğrencilerine eğitim öğretim dönemlerinin ilk ‘Hukuk ve Adalet’ dersini verdi. Eryaman Kooperatifler Birliği Ortaokulu'ndaki ‘Hukuk ve Adalet’ dersine, Bakan Gül ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı. Okulun eğitim öğretim döneminin ‘Hazreti Ömer'in adaleti’ konulu ilk dersinde öğrencilere ‘adalet’, ‘hak’ ve ‘hukuk’ kavramları hakkında bilgi veren, öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, onlara hakim, savcı ve avukatların görev alanlarının ne olduğunu üzerine sorular yöneltti. Öğrencilerden ileride yapmayı hedefledikleri mesleği öğrenen Gül, hukuk ve adaletin ileride meslek ve yaş fark etmeksizin herkese lazım olduğuna, her yerde geçerli olduğunu söyledi.

Gül, "Tüm ilişkilerin merkezinde herkesin bir hakkı ve o hakka saygılı olma sorumluluğumuz var. Hukuk ve Adalet dersini de bu ilişkilerin belirlenmesi, kendimize iyi bir rota çizilmesi için çok önemli bir başlık olduğu için Milli Eğitim Bakanlığımız planına, programına aldı ve sizin gibi gençlerin Hukuk ve Adalet dersini seçmesine imkân tanıdı. İster mühendis, ister avukat, ister öğretmen, ister iş adamı olun her şeyin başı hukuk ve adalet" dedi.

Hukuk ve adalet duygusunun genç yaşlarda oturmasının önemine dikkati çeken Gül, ‘hukuk ve adalet’ kavramlarının ne olduğuyla ilgili öğrencilerin görüşlerini aldı. Arkadaşlara, öğretmenlere saygılı olmanın, hayvanlara, doğaya iyi davranmanın da hak-hukuk kavramları içerisine girdiğini belirten Gül, bir toplumda hukukun olmamasının yaratacağı problemleri anlattı. Bakan Gül, kendi çocuklarının da bu yıl seçmeli ders olarak ‘Hukuk ve Adalet’i seçtiğini belirterek, "Böyle böyle sizin gibi aydın, pırıl pırıl gençler inşallah toplumda hukukun, adaletin daha da güçlü olmasına katkı sağlayacak" diye konuştu.

Bakan Gül, Hukuk ve Adalet dersi için bu yıl hazırlanan kitabın da çok güzel olduğunu belirterek, Bakan Selçuk’a teşekkürlerini iletti.

Bakan Gülden öğrencilere ‘Hukuk ve Adalet’ dersi

BAKAN SELÇUK, ÖĞRENCİLERE ‘SINIFIN İÇERİSİNDEKİ HUKUKU’ SORDU
Milli Eğitim Bakanı Selçuk da ilk dersin Bakan Gül tarafından verilmesinin bu konuya ne kadar önem verildiğini gösterdiğine dikkati çekerek öğrencilere de Hukuk ve Adalet dersini seçmelerinden dolayı teşekkür etti. "Devletteki, toplumdaki hukuktan bahsettiniz. Peki okulun, sınıfın içerisindeki hukuk nedir?" sorusuna karşılık bir öğrencinin okulda eşyalara, sıralara, duvarlara zarar vermemenin, kantinde sıra beklemenin de hukuk ve adalet kavramları içerisine girdiğini anlatması üzerine öğrenciyi tebrik eden Selçuk, bunların mutlaka yapılması gereken davranışlar olduğunu söyledi. Öğrencilere ayrıca "Bu okulda ne olursa hukuk daha güçlenir? Siz buna nasıl katkı sağlayabilirsiniz?" sorusunu soran ve görüşlerini alan Bakan Selçuk, öğrencilerin sıralarında bulunan kitaplar üzerinden hukuk ve adalet kavramlarıyla ilgili örnekler verdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve Adalet Bakanı Gül, dersin sonunda öğrencilerle fotoğraf çektirdi, ardından öğretmenlerle buluştu.

HUKUK VE ADALET DERSİNİ GEÇEN YIL 126 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ SEÇTİ
2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren 6 ve 7'nci; 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla da 8'inci sınıflarda seçmeli ders olarak okutulan Hukuk ve Adalet dersini geçen yıl 126 bin 847 öğrenci tercih etti. Milli Eğitim ve Adalet bakanlıklarının ortak çalışmasıyla 2018'de yenilenen Hukuk ve Adalet dersi kitabı dört ünite ve toplam 32 bölümden oluşuyor. Kitapta ele alınan konular etkin bir anlatım için görsel unsurlarla destekleniyor.

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