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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
16.04.2019 - 16:01, Son Güncelleme:/

Bakan Dönmez'den bakanlık çalışanlarına teşekkür

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "(Bakanlık çalışanlarına hitaben) Sizlerin gayretleriyle son 3 yıla büyük bir başarı hikayesi sığdırdık. Enerjinin her alanında tarihi rekorlara, dev yatırımlara, büyük bir değişim ve dönüşüme hep birlikte imza attık. Bu büyük başarının en büyük mimarları, gizli kahramanları hiç şüphesiz sizlersiniz" dedi.

Bakan Dönmez'den bakanlık çalışanlarına teşekkür
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen "2018 Performans Ödülleri" töreninde yaptığı konuşmada, modern insan kaynakları anlayışının merkezinde insan ögesinin yer aldığını söyledi. 

Bugünün dünyasında dinamiklerin geçmişten çok daha farklı geliştiğini ve aynı anda her yere yayıldığını ifade eden Dönmez, "Dijital dönüşüm hayatımızın her alanına girmiş ve her alanı yeniden inşa eder hale gelmiştir. Her gün ezber bozan yerleşik anlayışları yıkan inovasyonlar hayatımızın yönünü belirlemeye başladı. Böylesi bir çağda insan ve değişim olgularını yönetebildiğimiz ve sürekli güncelleyebildiğimiz bir ortamda ancak başarıyı yakalamamız mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu. 

Dönmez, gerçek bir değişim için önce zihinsel kalıpları kırmak gerektiğine işaret etti. 

Kamuda yeniliğe açık bir sistemin henüz tam anlamıyla oluşmadığına dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti: 

"Ortaya yeni bir düşünce ya da eylem koyan kişi çoğu zaman rutini sürdürmek isteyen adam sendeciler tarafından pişmiş aşa su katmakla suçlanır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işte böylesi bir anlayışa karşı kuruldu. Çünkü eski Türkiye'ye ait böyle bir zihniyetin fark yaratması, ortaya yeni bir şey koyması da beklenemez. Eski Türkiye'ye ait bu köhnemiş zihniyet yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin özü aslında değişim üzerine inşa edildi. Enerjisi ve dinamizmiyle işlerin daha hızlı yürüdüğü, sonuç odaklı bir kamu yönetim sistemini inşa etmek için hayata geçirildi." 
Bakanlık olarak bu sürece hızla ayak uydurduklarını belirten Dönmez, geçen yıl bakanlık bünyesindeki işlemlerin basitleştirilmesi için genelge yayımladıklarını söyledi. 

Performans ve verimlilik odaklı bir sistemin kurulması yönünde de 2016'da önemli bir adım attıklarını ve çalışanlarının her yıl nesnel kriterler çerçevesinde değerlendirildiğini anlatan Bakan Dönmez, performans değerlendirmeleri sayesinde uygun yetenek ve beceriye sahip çalışanların önünün açılacağını, kamunun da özel sektör mantığıyla yönetilmesi gerektiğini ifade etti. 

Dönmez, performans sistemlerinin kariyerlerini sağlam bir şekilde örmek isteyen herkes için önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: 

"Sizlerin gayretleriyle son 3 yıla büyük bir başarı hikayesi sığdırdık. Enerjinin her alanında tarihi rekorlara, dev yatırımlara, büyük bir değişim ve dönüşüme hep birlikte imza attık. Bu büyük başarının en büyük mimarları, gizli kahramanları hiç şüphesiz sizlersiniz. Bugün geldiğimiz noktada sahada çalışan işçi kardeşlerimizden, üst düzey yönetici arkadaşlarımıza kadar bakanlığımızın her bir çalışanının büyük bir emeği ve katkısı var." 
Törende, başarılı hizmetlerinden dolayı bakanlık ve bağlı kuruluşlarda görev yapan 119 çalışana ödül verildi. 

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