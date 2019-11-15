Bahçe duvarını çarpım tablosuna dönüştürdü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBahçe duvarını çarpım tablosuna dönüştürdü
GeriEğitim Bahçe duvarını çarpım tablosuna dönüştürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
DHA
Haber Giriş: 15.11.2019 - 12:23, Son Güncelleme:/

Bahçe duvarını çarpım tablosuna dönüştürdü

Van’da Ömer Tanış, mahalle arasında bulunan sokak duvarına ideolojik ve argo yazıların yazıldığını görünce, duvarı ilkokul çağındaki öğrencilerin faydalanabileceği matematik tablosuna dönüştürmeye karar verdi. Tanış, fon kağıtlarından da yararlanarak çarpım tablosunun tamamını düzenli ve okunaklı bir şekilde evinin sokak duvarına işledi.

Bahçe duvarını çarpım tablosuna dönüştürdü
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Cevdet Paşa mahallesinin Tuncay Aras sokağında oturan Ömer Tanış, mahalle arasında bulunan sokak duvarına yazılan yazılardan rahatsız olup, duvarı çarpım tablosuna dönüştürdü. Tanış, kırtasiyeden aldığı fon kağıtlarına yazdırıp, kestiği rakamları şablon haline getirdikten sonra boyayarak özenle evinin sokak duvarına işledi. Çarpım tablosu, öğrenci ve velileri mutlu etti. Öğrenciler, böylelikle her okula gidiş ve dönüşlerinde duvara bakarak çarpım tablosunu öğreniyor.

Bahçe duvarını çarpım tablosuna dönüştürdü

‘EĞİTİME DESTEK İÇİN YAPTIM’
Eğitime destek için evinin önündeki duvarı matematik tablosuna dönüştürdüğünü belirten Tanış, şöyle konuştu:
"Evimin önünde küçük bir atölyem var. Zaman buldukça bu atölyede ahşaptan çeşitli vazolar yapıyorum. Sokaktaki duvarlarda boş yazılan yazıları görünce, bunların yerine ne yapabilirim diye düşündüm. Sonra aklıma çarpım tablosu geldi. Öğrencilere faydalı olacağını düşündüm. Sonra kırtasiyeden aldığım beyaz fon kağıtlarının içini oyup, şablona dönüştürdüm ve bunu da duvara yapıştırarak çarpım tablosu yaptım. Çok faydalı olmaya başladı. Öğrenci ve velilerden güzel geri dönüşler aldım. Öğrenciler her okula gidiş gelişlerinde çarpım tablosunu okuyor. Sınav zamanı gelip burada ders çalışanlar bile oluyor. Çarpım tablosunu ezberliyorlar. Bazen lisede okuyan öğrenciler bile buraya gelip çarpım tablosu okuyor. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle