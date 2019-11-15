Bahçe duvarını çarpım tablosuna dönüştürdü
Van’da Ömer Tanış, mahalle arasında bulunan sokak duvarına ideolojik ve argo yazıların yazıldığını görünce, duvarı ilkokul çağındaki öğrencilerin faydalanabileceği matematik tablosuna dönüştürmeye karar verdi. Tanış, fon kağıtlarından da yararlanarak çarpım tablosunun tamamını düzenli ve okunaklı bir şekilde evinin sokak duvarına işledi.
Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Cevdet Paşa mahallesinin Tuncay Aras sokağında oturan Ömer Tanış, mahalle arasında bulunan sokak duvarına yazılan yazılardan rahatsız olup, duvarı çarpım tablosuna dönüştürdü. Tanış, kırtasiyeden aldığı fon kağıtlarına yazdırıp, kestiği rakamları şablon haline getirdikten sonra boyayarak özenle evinin sokak duvarına işledi. Çarpım tablosu, öğrenci ve velileri mutlu etti. Öğrenciler, böylelikle her okula gidiş ve dönüşlerinde duvara bakarak çarpım tablosunu öğreniyor.
‘EĞİTİME DESTEK İÇİN YAPTIM’
Eğitime destek için evinin önündeki duvarı matematik tablosuna dönüştürdüğünü belirten Tanış, şöyle konuştu:
"Evimin önünde küçük bir atölyem var. Zaman buldukça bu atölyede ahşaptan çeşitli vazolar yapıyorum. Sokaktaki duvarlarda boş yazılan yazıları görünce, bunların yerine ne yapabilirim diye düşündüm. Sonra aklıma çarpım tablosu geldi. Öğrencilere faydalı olacağını düşündüm. Sonra kırtasiyeden aldığım beyaz fon kağıtlarının içini oyup, şablona dönüştürdüm ve bunu da duvara yapıştırarak çarpım tablosu yaptım. Çok faydalı olmaya başladı. Öğrenci ve velilerden güzel geri dönüşler aldım. Öğrenciler her okula gidiş gelişlerinde çarpım tablosunu okuyor. Sınav zamanı gelip burada ders çalışanlar bile oluyor. Çarpım tablosunu ezberliyorlar. Bazen lisede okuyan öğrenciler bile buraya gelip çarpım tablosu okuyor. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.
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