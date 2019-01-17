Bağımlılıkla mücadele ederken ödül kazanacaklar
MEB ve Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele kapsamında açtığı ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi’ yarışması 17 Aralık’da başladı. Öğrenciler, yarışmaya 15 Şubat’a kadar başvurabilecek. Dereceye girenlere para ödülü verilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi’ başvuruları 17 Aralık’ta başladı. Proje; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli şekilde yetişmeleri ve sigara, alkol, uyuşturucu, kumar, internet bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramaları için gerçekleştiriliyor. Yarışmanın amacı, gençlerin Yeşilay’ın faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Proje kapsamındaki ‘bağımlılık’ konulu yarışma, Türkiye genelinde her yıl düzenleniyor.
BİRİNCİLERE 5 BİN TL
Yarışma, edebi (şiir, kompozisyon) ve görsel (resim, afiş, karikatür, kısa video) olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. MEB’e bağlı resmi ve özel ilk, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecek.
Ülke genelinde eserlerin değerlendirilmesi sonucunda her bir kategoride birinci olana 5 bin TL; ikinciye 3 bin TL; üçüncüye ise 1.500 TL ödül verilecek. İl birincileri de 500 TL almaya hak kazanacak.
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