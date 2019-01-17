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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
17.01.2019 - 12:39, Son Güncelleme:/

Bağımlılıkla mücadele ederken ödül kazanacaklar

MEB ve Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele kapsamında açtığı ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi’ yarışması 17 Aralık’da başladı. Öğrenciler, yarışmaya 15 Şubat’a kadar başvurabilecek. Dereceye girenlere para ödülü verilecek.

Bağımlılıkla mücadele ederken ödül kazanacaklar
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi’ başvuruları 17 Aralık’ta başladı. Proje; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli şekilde yetişmeleri ve sigara, alkol, uyuşturucu, kumar, internet bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramaları için gerçekleştiriliyor. Yarışmanın amacı, gençlerin Yeşilay’ın faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Proje kapsamındaki ‘bağımlılık’ konulu yarışma, Türkiye genelinde her yıl düzenleniyor.

BİRİNCİLERE 5 BİN TL
Yarışma, edebi (şiir, kompozisyon) ve görsel (resim, afiş, karikatür, kısa video) olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. MEB’e bağlı resmi ve özel ilk, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecek.

Ülke genelinde eserlerin değerlendirilmesi sonucunda her bir kategoride birinci olana 5 bin TL; ikinciye 3 bin TL; üçüncüye ise 1.500 TL ödül verilecek. İl birincileri de 500 TL almaya hak kazanacak.

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