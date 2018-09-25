Babalar çocuklarıyla oynamasını bilmiyor
İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre babaların büyük çoğunluğu, çocuklarıyla nasıl oyun oynaması gerektiğini bilmiyor. Üstelik eğitim düzeyine göre değişmiyor.
Babalar ile çocuklar arasındaki iletişim, çocuk gelişiminde çok önemli. İstanbul Aydın Üniversitesiden Dr. Öğr. Üy. Erhan Alabay ve Arş. Gör. Yüksel Kantekin’in araştırması babaların çocuklarıyla nasıl oynaması gerektiğini bilmediğini gösterdi. Buna göre babalar çocuklarına oyun esnasında nasıl yaklaşılacağını bilmezken, genellikle mükemmeliyetçi bir tavır sergiliyor.
KAMERAYA ALINDI
Araştırmayı İstanbul’un çeşitli semtlerinde, farklı eğitim düzeyine sahip baba ve çocukları üzerinden gerçekleştirdiklerini ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üy. Erhan Alabay, “Bu babalarla çocuklarına oyun hamurlarını vererek oynamalarını istedik. Bu süreç kameraya alındı. Kamera görüntüleri bilimsel olarak farklı araştırmacılar tarafından bireysel olarak incelendi. Bu incelemelerde ilginç sonuçlara karşılaştık” diye konuştu.
EĞİTİM DÜZEYİ FARK ETMİYOR
Alabay, babaların eğitim düzeyi fark etmeksizin benzer yaklaşımlar gösterdiğini belirterek şunları söyledi:
“Baba ile çocuğun birlikte oyuna başlama sürecinde babaların hiçbirinin oyuna başlarken çocuğu motive edici söz ve davranışta bulunmadığını gördük. Babaların yarısı çocuğun oyun fikrini almadan kendisi oyun sürecine başlıyor. Çocuğun fikrini soran babalar ise çoğunlukla almış olduğu fikirleri gerçekleştirmiyor. Oyun sürecinde baba kaynaklı engellere rastlanıyor. Birçok defa oyunda babanın çocuktan çok daha fazla aktif olduğunu gördük. Bunun yanında, babaların en çok çocuğuyla oyun oynarken emir kipi ile konuştuğunu, fiziksel veya sözel müdahalede bulunduğunu, mükemmeliyetçilik beklentisinde olduğunu ve en kötüsü ise çocuğun oyun sürecinde yaptığı ürünleri beğenmediği sonucuyla karşılaştık. Üstelik bu verilerin, öğrenim durumuna göre değişmediğini gözlemledik. Üniversite mezunu babalar ile ilkokul mezunu babalar arasında hiçbir fark yok.”
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