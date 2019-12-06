Babalar, çocuklarıyla aynı fakültede okuyor

Üç çocuk babası Nihat Ağan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaparken, kızı Beyza Ağan ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde çalışan Fatih Yıldırım ise, Tarla Bitkileri Bölümü’nde yüksek lisans yaparken, oğlu Berk Yıldırım aynı bölümde lisans öğrenci. Biga Tarım İlçe Müdürlüğü’nde çalışan iki çocuk babası İsmail Kaçar ise Zootekni Bölümü birinci sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ederken, oğlu Mustafa Kaçar ise, Tarla Bitkileri Bölümü’nde yüksek lisans yapıyor.

‘BABALARI VE ÇOCUKLARI BİR ARAYA GETİRDİK’

Baba ve çocuklarına eğitim veren Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin, yaklaşık 20 yıldır ÇOMÜ kadrosunda olduğunu söyledi. Prof. Dr. Baytekin şöyle konuştu:

"Bu sene ilginç bir tesadüfü yaşıyoruz. Daha önce lisans eğitiminde tarla bitkileri bölümünde öğrenimine devam eden Fatih Yıldırım arkadaşımız bu sene yüksek lisans başladı. Fatih’in oğlu da aynı bölümde son sınıf öğrencisi. Bizim ilk mezunlarımızdan, Balıkesir Tarım İl Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Nihat Ağan, daha önce yanımda yüksek lisansa başlamıştı. Geçtiğimiz dönem aftan yararlanarak yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Kızı Beyza da Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü birinci sınıfa kayıt oldu. Geçtiğimiz öğrenim yılında tarla bitkileri bölümünden mezun olan Mustafa Kaçar, yüksek lisansa başladı. Mustafa’nın babası bu sene zootekni bölümüne kayıt oldu. Çok mutlu olduk. Gerçekten yaşam boyu eğitimin bütün örneklerini burada görüyoruz. Hem yabancı dilde, hem de Türkçe olarak internette tarama yaptım. Böyle bir olayın benzeri dünyada yok. Öğrencilerimizin farklı günlerde dersleri var. Benden de ders alıyorlar. Lisans üstü öğrencilerim zaten ağırlıklı olarak benim derslerimi ve aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapan arkadaşlardan ders alıyorlar. Lisans öğrencileriyle de belli dönemlerde derslerimiz oluyor. Biz babaları ve çocukları bir araya getirdik. Özgün araştırmalarımızı nasıl yapıyoruz, nasıl planlıyoruz, nasıl sürdürüyoruz, bunları babalarına ve çocuklarına aynı sıralarda birlikte anlatma fırsatımız oldu."

‘TARİF EDİLMEZ BİR DUYGU’

Nihat Ağan, 2018’de ÇOMÜ Ziraat Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimine başladığını söyleyerek, "Kızım Özlem Beyza da Tarım Ekonomisi Bölümü’nde devam ediyor. Tarif edilmez bir duygu. Üniversite 3’üncü sınıftayken kızım doğmuştu, o zaman öğrenciydim. Şimdi kızımla aynı sıralarda öğrenciliğe devam ediyorum. Çok farklı bir duygu" dedi.

‘BABAMLA AYNI SIRAYI PAYLAŞIYORUM’

Özlem Beyza Ağan ise, "Babam seni hep mühendis yapacağım diyordu ama ben olmak istemediğimi söylüyordum. Sonra beni ikna etti, bana da mantıklı geldi. O yüzden bu bölümü tercih ettim. Şu an memnunum, mutluyum. Babamla aynı sırayı paylaşmak güzel bir duygu" diye konuştu.

BABA LİSANS OĞLU YÜKSEK LİSANSTA

İsmail Kaçar ise, şunları söyledi:

“Birinci sınıf öğrencisiyim. Oğlum Mustafa, Tarla Bitkileri Bölümü’nde yüksek lisans yapıyor. Onunla aynı fakültede, aynı sıralarda eğitim görmek hayal bile edemeyeceğim bir şeydi. Gerçekten çok mutluyum. Şu anda oğlumla aynı duyguları paylaşıyorum."

Tarla Bitkileri Bölümü yüksek lisans öğrencisi Mustafa Kaçar, "Bu hiç bizim aklımızda olmayan bir şeydi. Babam İlçe Tarım Müdürlüğü’nde çalışıyor. Bu sene Zootekni Bölümü’nü kazandı, birinci sınıf oldu. Ben yüksek lisans yapıyorum. Gerçekten çok değişik, anlatılmaz bir duygu. Normalde babalar üstte olur yaş itibariyle, oğulları aynı bölümde okusalar bile alttan gelirler ama bizde de tam tersi oldu. Ben yüksek lisans yapıyorum, babam lisansa başladı. Okumanın hiçbir zaman yaşı yok. Hayat boyu öğrenmeye devam ediyoruz. Aynı çatı altında baba oğul okumaktan mutluyuz" dedi.

‘BİLGİ ALIŞVERİŞİMİZ OLUYOR’

Oğlu sayesinde ÇOMÜ Ziraat Fakültesi’ne başladığını söyleyen Fatih Yıldırım ise şunları söyledi:

"Çocuğumu üniversiteye hazırlarken farkında olmadan kendimi de hazırlamışım. Onun sayesinde başladım. Buradaki öğretmen kalitesini de görünce çocuğumun da bu okulda okumasını istedim. O da puanı yüksek olmasına rağmen kırmadı, benim okuduğum bölümde eğitimine devam ediyor."

Berk Yıldırım ise, "Tarla bitkileri bölümü 4’üncü sınıf öğrencisiyim. Harun hocama babamla birlikte aynı sıraları paylaşmamıza vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Bu ender rastlanacak olaylardan ama gerçekten çok güzel bir duygu. Birbirimizle ara sıra soru paylaşımımız oluyor. Mutlaka bilgi alışverişimiz oluyor" dedi.