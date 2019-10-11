Baba kız hem iş hem sınıf arkadaşı oldu
Samsun'da spor salonu işleten ve bu yıl üniversiteyi kazanan baba ile kızı, aynı üniversite öğrenim görüp aynı sırayı paylaşıyor.
Samsun'da birlikte spor salonu işleten ve üniversite sınavını kazanan 46 yaşındaki Murat Karakuş ile 18 yaşındaki kızı Berre Hatun Karakuş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nü kazanan baba kız sınıfta eğitim görüyor. Berre Hatun Karakuş, aynı zamanda babasıyla işlettiği spor salonunda fitness ve muay thai branşında antrenör olarak görev yapıyor.
‘ÖĞRETMENLERİMİZ BİZİ DESTEKLİYOR’
Baba Karakuş, Samsun'a bir yıl önce geldiklerini, spor salonu işlettiklerini söyledi. Kızıyla üniversitede aynı bölümü kazandıklarını belirten baba Karakuş, şöyle konuştu:
"Boks ve wushu dalında milliliğimiz var. Üniversiteye girmemiz ve aynı sınıfa düşmemiz tamamen tevafuk oldu. Şu an beraber mücadele edeceğiz. İş yerini beraber işletiyoruz. Benim için çok güzel. Kızımla arkadaş gibi olduk. Okulda da çok güzel, bazı hocalarımız espri yapıyor, bazıları çok duygulanıyor, bazıları çok seviniyorlar. Öğretmenlerimiz de çok iyi. Bizi destekliyorlar. Yıl sonunda, dönem sonunda çok güzel başarılar getireceğiz. Kızımın da hedefleri var, benim de hedeflerim var. Hedeflerimiz yolunda çalışmaya devam edeceğiz."
ESPRİLERE KONU OLUYORUZ
Okulun ilk gününde tanışma oldu, güzel espriler yapıldı. Öğretmenlerimizden biri genel konuşma yaparken, 'Arkadaşlar, anneleriniz, babalarınız sizi bize emanet etmiş, buraya göndermiş. Herhangi birinizin ihtiyacı olursa bizimle iletişime geçsin. Bazıları da güvenmemiş, kendi gelmiş' dedi. O da çok güzel oldu. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz."
Berre Hatun Karakuş da doğduğundan beri spor hayatının içinde olduğunu söyledi. Babası sayesinde küçük yaşlarda spora başladığını belirten Karakuş, “Onunla beraber devam ediyor. Aynı zamanda babamla aynı sınıftayız. İlk başlarda çok tuhaf geldi, acaba yapabilir miyiz diye. İlk gün sınıfa gittik. Çok rahattık, zaten arkadaş gibiyiz. Zaten iş arkadaşıyız. 24 saat birlikte olduğumuz için çok da sıkıntı çıkarmadık açıkçası. Arkadaşlarımdan ‘Okulda nasıl yapıyorsun? Rahat olamıyorsun. Ben yapamazdım, sen nasıl yapıyorsun?’ gibi yorumlar da alıyorum” dedi.
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