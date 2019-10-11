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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 15:23, Son Güncelleme:/

Baba kız hem iş hem sınıf arkadaşı oldu

Samsun'da spor salonu işleten ve bu yıl üniversiteyi kazanan baba ile kızı, aynı üniversite öğrenim görüp aynı sırayı paylaşıyor.

Baba kız hem iş hem sınıf arkadaşı oldu
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Samsun'da birlikte spor salonu işleten ve üniversite sınavını kazanan 46 yaşındaki Murat Karakuş ile 18 yaşındaki kızı Berre Hatun Karakuş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nü kazanan baba kız sınıfta eğitim görüyor. Berre Hatun Karakuş, aynı zamanda babasıyla işlettiği spor salonunda fitness ve muay thai branşında antrenör olarak görev yapıyor.

‘ÖĞRETMENLERİMİZ BİZİ DESTEKLİYOR’
Baba Karakuş, Samsun'a bir yıl önce geldiklerini, spor salonu işlettiklerini söyledi. Kızıyla üniversitede aynı bölümü kazandıklarını belirten baba Karakuş, şöyle konuştu:
"Boks ve wushu dalında milliliğimiz var. Üniversiteye girmemiz ve aynı sınıfa düşmemiz tamamen tevafuk oldu. Şu an beraber mücadele edeceğiz. İş yerini beraber işletiyoruz. Benim için çok güzel. Kızımla arkadaş gibi olduk. Okulda da çok güzel, bazı hocalarımız espri yapıyor, bazıları çok duygulanıyor, bazıları çok seviniyorlar. Öğretmenlerimiz de çok iyi. Bizi destekliyorlar. Yıl sonunda, dönem sonunda çok güzel başarılar getireceğiz. Kızımın da hedefleri var, benim de hedeflerim var. Hedeflerimiz yolunda çalışmaya devam edeceğiz."

ESPRİLERE KONU OLUYORUZ
Okulun ilk gününde tanışma oldu, güzel espriler yapıldı. Öğretmenlerimizden biri genel konuşma yaparken, 'Arkadaşlar, anneleriniz, babalarınız sizi bize emanet etmiş, buraya göndermiş. Herhangi birinizin ihtiyacı olursa bizimle iletişime geçsin. Bazıları da güvenmemiş, kendi gelmiş' dedi. O da çok güzel oldu. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz."

Baba kız hem iş hem sınıf arkadaşı oldu

Berre Hatun Karakuş da doğduğundan beri spor hayatının içinde olduğunu söyledi. Babası sayesinde küçük yaşlarda spora başladığını belirten Karakuş, “Onunla beraber devam ediyor. Aynı zamanda babamla aynı sınıftayız. İlk başlarda çok tuhaf geldi, acaba yapabilir miyiz diye. İlk gün sınıfa gittik. Çok rahattık, zaten arkadaş gibiyiz. Zaten iş arkadaşıyız. 24 saat birlikte olduğumuz için çok da sıkıntı çıkarmadık açıkçası. Arkadaşlarımdan ‘Okulda nasıl yapıyorsun? Rahat olamıyorsun. Ben yapamazdım, sen nasıl yapıyorsun?’ gibi yorumlar da alıyorum” dedi.

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