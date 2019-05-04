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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
04.05.2019 - 10:54, Son Güncelleme:/

Baba kız aynı üniversiteden mezun oldu

Galip Akengin (47), kızı Rabia Akengin (22) ile Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan mezun oldu.

Baba kız aynı üniversiteden mezun oldu
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Daha önce bazı nedenlerden dolayı yarıda bıraktığı eğitimine devam etmek isteyen Galip Akengin, sınavda aldığı puanla iki yıl önce Bingöl Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’ne, kızı ise aynı üniversitenin sağlık yöneticiliği bölümüne kayıt yaptırdı. Baba ve kızı aynı sıralarda oturmasalar da aynı üniversitede eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu. Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde baba ve kızına diplomaları verildi.

Üniversite hayaline kızıyla aynı üniversitede ulaştığı için mutlu olduğunu söyleyen Galip Akengin, “Ailem için özel bir gün oldu. İmkânımız olmadığı için zamanında okuyamadık. Bingöl Üniversitesi’nin kurulmasıyla şartlar oluştu. Oğlum da Fırat Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Üçümüz beraber sınava girmiştik. Şimdi ise kızımla beraber aynı üniversitedeyim ve beraber mezun olduk. Gerçekten bu benim için çok güzel bir duygu" dedi.

Rabia Akengin ise babasıyla aynı dönemde öğrenci olmanın çok güzel olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“Bizim için güzel bir an oldu. Hâlâ kızlarını okula göndermeyen aileler var. Biz de bunlara örnek olmak istedik, beraber sınavlara hazırlandık, beraber okuduk, beraber çalıştık, ve beraber mezun olduk. Umarım bundan sonrada daha güzel başarılara da adım atarız."

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