Baba kız aynı üniversiteden mezun oldu
Galip Akengin (47), kızı Rabia Akengin (22) ile Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan mezun oldu.
Daha önce bazı nedenlerden dolayı yarıda bıraktığı eğitimine devam etmek isteyen Galip Akengin, sınavda aldığı puanla iki yıl önce Bingöl Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’ne, kızı ise aynı üniversitenin sağlık yöneticiliği bölümüne kayıt yaptırdı. Baba ve kızı aynı sıralarda oturmasalar da aynı üniversitede eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu. Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde baba ve kızına diplomaları verildi.
Üniversite hayaline kızıyla aynı üniversitede ulaştığı için mutlu olduğunu söyleyen Galip Akengin, “Ailem için özel bir gün oldu. İmkânımız olmadığı için zamanında okuyamadık. Bingöl Üniversitesi’nin kurulmasıyla şartlar oluştu. Oğlum da Fırat Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Üçümüz beraber sınava girmiştik. Şimdi ise kızımla beraber aynı üniversitedeyim ve beraber mezun olduk. Gerçekten bu benim için çok güzel bir duygu" dedi.
Rabia Akengin ise babasıyla aynı dönemde öğrenci olmanın çok güzel olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“Bizim için güzel bir an oldu. Hâlâ kızlarını okula göndermeyen aileler var. Biz de bunlara örnek olmak istedik, beraber sınavlara hazırlandık, beraber okuduk, beraber çalıştık, ve beraber mezun olduk. Umarım bundan sonrada daha güzel başarılara da adım atarız."
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