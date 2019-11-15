Aynur öğretmen çocuklara ışık oluyor

Kırşehir'de otizmli çocuklarla ilgili çalışmaları başta olmak üzere hazırladığı projelerle Hindistan'da AKS Education tarafından ‘küresel öğretmen’ ödülüne layık görülen Menekşe-Ahmet Yalçınkaya Anaokulu Müdürü Aynur Bayazit, yeni projeleri hayata geçirmek için kollarını sıvadı. AKS Education tarafından verilen ödüle Türkiye'den layık görülen sekiz öğretmen arasında yer alan Bayazit, müdürlüğünü yaptığı anaokulunda, 2016’da otizmli öğrencileri için ‘Özel Arkadaşım Bu Atölye Senin İçin’ projesini hayata geçirdi.

Bu çalışmasıyla öğrencilerinin dil ve iletişim becerilerinin gelişimine katkı sağlayan Bayazit, 2018’da de ‘Minik Ahiler Değerlerini Öğreniyor Projesi’ni yaptı. Bayazit'in kaleme aldığı ve sevgi, saygı, sorumluluk, yardımlaşma, paylaşma duygularını anlatan yedi hikaye kitabı, 81 ildeki 136 okul ile Romanya, Gürcistan'daki okul ve kütüphanelere ücretsiz gönderildi. Aynur öğretmen, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen ‘Yaratıcı Düşün Hayalini Üret Projesi’ kapsamında da okuluna robotik-kodlama ve akıl oyunları atölyesi kurdu.

Okulunda otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü özel bir sınıf bulunduğunu söyleyen Beyazit, şöyle konuştu:

“Göreve başladığımda bu çocukların gelişimi için Erasmus projesi hazırladı. Bu proje, başarı hikayemin başlangıcı oldu. Okulumuzdaki sekiz öğretmenle İspanya'nın Sevilla kentindeki otizm merkezinde bir eğitim etkinliğine katıldık. Orada incelediğimiz yöntemden yola çıkarak 'Özel Arkadaşım Bu Atölye Senin İçin Çalışıyor' projesini başlattık. Kurduğumuz eğitici materyal ve oyuncak atölyesiyle çocuklarımızın iletişim ve kaynaşma becerilerinde gelişme olduğunu gözlemledik.

3 PROJE DAHA VAR

Başta otizmli çocuklar için yapılan proje olmak üzere üç farklı çalışmayla Hindistan'daki AKS Education'a müracaat ettim. Bu kuruluşun ilk defa 2018’de ödül verdiğini öğrendim. Türkiye'den bir öğretmen arkadaşımız da katılmıştı. Ben de yaptığım bu çalışmalarla 'küresel öğretmen' olabilir miyim sorusunu kendime sorarak ilana çıktıklarında öz geçmişimi yükledim. Yaptığım projeleri ve çıktılarını ve çalışmalarımı anlattım. Yeterli ön puan aldığım için Hindistan'a davet edildim ve orada sekiz öğretmenle bu ödülü alarak Türkiye'ye döndüm. İlimi temsil ettiğim için çok mutluyum. Ödül bana büyük bir motivasyon sağladı. Uluslararası bir platformda projelerinin geçerli olması, duyulması çok mutlu etti beni. Hemen kolları sıvadım ve yeni projeler yazmaya başladım. Yeni projelerle çalışmalara devam ediyorum. Çocuklara doğa sevgisini aşılamak için ‘Dünya Yeşeriyor Hayaller Gerçekleşiyor’, okul öncesi dönemde okuma alışkanlığı kazandırmak ve oyun terapi sınıfı kurmak amacıyla ‘Arkası Yarın’ ve 'Benim Hikayem KOP'la Yazılıyor' projelerini hazırlayarak, destek için Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na sundum.”