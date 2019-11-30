‘Ayakkabısız okul’da devamsızlık en aza indi

Aydın'da ‘Okulum Benim İkinci Evim’ projesi kapsamında bu yıl ‘ayakkabısız’ ders verilmeye başlanan okulda devamsızlık oranları düştü başarı ortalaması da yükseldi. Efeler ilçesi Yılmazköy İlkokulu'nda eskiyen zeminin yenilenmesi için çalışmalara başlayan okul müdürü Fatih Mehmet İlter, yüksek lisans yaptığı yıllarda araştırmasını yürüttüğü, İngiltere ve Finlandiya'daki ‘ayakkabısız okul’ projesini hayata geçirmeye karar verdi. Okuldaki öğretmenler ve öğrencilerin aileleriyle konuyu paylaşan İlter, projenin hayata geçmesi için gerekli makamlardan onayları almasının ardından çalışmalara başladı.

‘Okulum Benim İkinci Evim’ projesi kapsamında Aydın Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul Aile Birliği ve velilerin desteğiyle okulun eskiyen zeminine parke döşenip, duvarlarına da resimler çizildi ve okuma köşeleri oluşturuldu. Öğrencilerin sınıflara ayakkabısız girmesi için gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm öğrencilere okul terliği alındı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında zilin çalmasıyla okula terlikleriyle giren öğrenciler, derslerini ev ortamında minderlerin üzerinde ve özel sıralarda işlemeye başladı. Okul bahçesinde her sınıf için ayrılan özel alanlarda sebze de yetiştiren öğrenciler, kümes hayvanları ve bir sokak köpeğinin de bakımını üstleniyor.

‘ÖĞRENCİLERİN BAŞARISININ ARTTIĞINI GÖZLEMLEDİK’

Okul müdürü Fatih Mehmet İlter, araştırmalara göre öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun evde sandalyede oturarak değil uzanarak kitap okumayı tercih ettiğini gördüklerini, okuldaki şartların ev ortamına yakın olmasının öğrencilerin başarısını da olumlu etkileyeceğini düşünerek projeye başladıklarını söyledi. Projenin hayata geçmesi konusunda öğretmenlerin, öğrenci velilerinin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önemli katkı sunduğunu belirten İlter, konuşmasına şöyle devam etti:

“Okulun hem içini hem dışını rahat ve sıcak bir ortam haline getirmeye çalıştık. Projenin kısa sürede olumlu sonuçlarını almaya başladık. Okulumuz taşımalı eğitim merkezi. Öğrencilerimizin hemen hemen yarısı taşımalı geliyor. Kırsal bölge olmasından dolayı da öğrencilerimiz devamsızlık yapabiliyor. Bu projeyle birlikte bu devamsızlığı tamamen ortadan kaldırdık. Yüzde 100 devam sağladık. Öğretmenlerimizin yaptığı birebir görüşmelerde ve uyguladığı testlerde başarının da geçen yıllara oranla arttığını gözlemledik. Öğrenciler temizlik konusunda da daha hassas hale geldi. Sınıfları evleri gibi gören öğrenciler yere çöp atıyor, silgi kalıntılarının dahi toplanıp çöpe atıldığına şahit olduğum.”

MİNDER ÜZERİNDE KİTAP KEYFİ

2’nci sınıf öğrencisi İlayda Selçuk, yenilenen okulunu çok sevdiğini, özellikle minderlerin üzerinde kitap okuduğunda kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi. 4’üncü sınıf öğrencisi Deniz Cem Kaygül de artık daha temiz bir okulda ders görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

4’üncü sınıf öğrencisi Zeynep Yılmaz ise kitap köşesinde uzanarak kitap okuduğunu, Zeytin adını verdikleri köpekle oynadığını, geçen yıla göre okulunu daha çok sevdiğini anlattı. Yılmaz, "Okulumuza eskiden ayakkabıyla girdiğimiz için ayakkabıların altındaki tozlar da okulumuza giriyordu, biraz kirliydi. Fakat şimdi okulumuz daha temiz. Aynı evimiz gibi düzenli tutmaya çalışıyoruz" dedi.