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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
18.07.2018 - 16:26, Son Güncelleme:

Ay tutulması üniversiteden izlenecek

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Ay tutulması üniversiteden izlenecek

İstanbul Ünilversitesi’nin her ay düzenlediği ‘Gözlem Geceleri’ kapsamında 27 Temmuz Cuma akşamı, bu yüzyılın en uzun sürecek Ay tutulması izlenecek. Etkinliğe isteyen vatandaşlar katılabilecek. Çocuklar için de ‘Ay ve Tutulmalar’ temalı atölyeler düzenlenecek.

Türkiye’den 2018-2020 yılları arasında gözlenebilecek olan altı Ay tutulmasından ikincisi 27 Temmuz Cuma akşamı gerçekleşecek. Tutulma, İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) izlenebilecek. İÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ve Amatör Astronomlar Kulübü’nün desteğiyle aynı gün ‘Gözlem Geceleri’ etkinliğinin 11’incisi yapılacak. Bu yüzyılın en uzun Ay tutulması, 1 saat 43 dakika sürecek. Tam Ay tutulmasıyla uydumuz bakır kızılı rengini alacak. Ayrıca tutulma esnasında Dünya ile Mars da birbirine en yakın konumda olacaklar. Bu da Mars’ın gökyüzünde oldukça parlak görünmesini sağlayacak. Güneş Sistemi’nin en büyük iki gezegeni Jüpiter ve Satürn de gökyüzünde olacak ve astronomi meraklıları için bir gökyüzü şöleni sunacaklar. Ay ve Mars Türkiye’den de gözlemlenebilecek.

ÇOCUKLAR İÇİN DE ATÖLYELER VAR
İstanbul’da havanın açık olması durumunda; İÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü kompleksinde bulunan teleskopların yanı sıra, çeşitli portatif teleskoplarla da Ay, Mars, Jüpiter ve Satürn gözlemlenebilecek. Etkinlik, ‘Ay ve Ay Tutulmaları’ başlıklı bir konuşmayla saat 20.00’de başlayacak. Planetaryum gösterimleri, tarihi kubbe ve Gleissberg Astronomi Koleksiyonu ziyareti ve ‘Astronomideki Güncel Gelişmeler’ başlıklı ikinci bir konuşmayla devam edecek. Ayrıca çocuklara yönelik, ‘Ay ve Tutulmalar’ temalı atölye çalışmaları da yapılacak. Gözlemler, havanın kararmasıyla başlayacak. Tutulma sırasında Ay, saat 22.30-00.13 saatleri arasında Dünya’nın gölgesinde kalacak ve bu sürede ışığı azalıp tutulma ortasında kızılımsı bir görünüm sunacak.

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