Ay tutulması üniversiteden izlenecek
İstanbul Ünilversitesi’nin her ay düzenlediği ‘Gözlem Geceleri’ kapsamında 27 Temmuz Cuma akşamı, bu yüzyılın en uzun sürecek Ay tutulması izlenecek. Etkinliğe isteyen vatandaşlar katılabilecek. Çocuklar için de ‘Ay ve Tutulmalar’ temalı atölyeler düzenlenecek.
Türkiye’den 2018-2020 yılları arasında gözlenebilecek olan altı Ay tutulmasından ikincisi 27 Temmuz Cuma akşamı gerçekleşecek. Tutulma, İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) izlenebilecek. İÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ve Amatör Astronomlar Kulübü’nün desteğiyle aynı gün ‘Gözlem Geceleri’ etkinliğinin 11’incisi yapılacak. Bu yüzyılın en uzun Ay tutulması, 1 saat 43 dakika sürecek. Tam Ay tutulmasıyla uydumuz bakır kızılı rengini alacak. Ayrıca tutulma esnasında Dünya ile Mars da birbirine en yakın konumda olacaklar. Bu da Mars’ın gökyüzünde oldukça parlak görünmesini sağlayacak. Güneş Sistemi’nin en büyük iki gezegeni Jüpiter ve Satürn de gökyüzünde olacak ve astronomi meraklıları için bir gökyüzü şöleni sunacaklar. Ay ve Mars Türkiye’den de gözlemlenebilecek.
ÇOCUKLAR İÇİN DE ATÖLYELER VAR
İstanbul’da havanın açık olması durumunda; İÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü kompleksinde bulunan teleskopların yanı sıra, çeşitli portatif teleskoplarla da Ay, Mars, Jüpiter ve Satürn gözlemlenebilecek. Etkinlik, ‘Ay ve Ay Tutulmaları’ başlıklı bir konuşmayla saat 20.00’de başlayacak. Planetaryum gösterimleri, tarihi kubbe ve Gleissberg Astronomi Koleksiyonu ziyareti ve ‘Astronomideki Güncel Gelişmeler’ başlıklı ikinci bir konuşmayla devam edecek. Ayrıca çocuklara yönelik, ‘Ay ve Tutulmalar’ temalı atölye çalışmaları da yapılacak. Gözlemler, havanın kararmasıyla başlayacak. Tutulma sırasında Ay, saat 22.30-00.13 saatleri arasında Dünya’nın gölgesinde kalacak ve bu sürede ışığı azalıp tutulma ortasında kızılımsı bir görünüm sunacak.
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