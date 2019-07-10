Avrupa’nın en iyisi ‘Oxbridge’ seçildi
Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), ‘Avrupa’nın Öğretimde En İyi Üniversiteleri Sıralaması 2019’u yayımladı.
Listenin en üstünde Oxbridge (Oxford ve Cambridge üniversiteleri için kullanılan ortak isim) yer aldı. Bu iki İngiliz okulunu İspanya’dan Navarra Üniversitesi takip etti. Türkiye bu sıralamada Avrupa bölgesinde değerlendirilmediği için Türkiye’deki üniversitelerin alınmadığı listede 18 ülkeden yaklaşık 260 yükseköğretim kurumu; kaynaklar, öğrenci memnuniyeti, çıktılar ve çevre gibi kriterlere göre sıralandı. Bunun yanında, 125 bin kişiyle düzenlenen THE Avrupa Öğrenci Anketi’nden elde edilen verilerden de faydalanıldı.Bu yıl Kıta Avrupası’nın en iyisi Almanya ve Fransa gibi ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarını geride bırakan İspanya’dan Navarra Üniversitesi oldu. Birleşik Krallık üniversitelerinin öne çıktığı listede Almanya’dan en iyi temsili 35’incilikle Heidelberg ve Fransa’dan ise Paris-Sud üniversiteleri elde etti.
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