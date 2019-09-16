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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
16.09.2019 - 17:45, Son Güncelleme:/

Avrupa’dan İzmir’e yabancı öğrenci ilgisi

Türkiye, yurtdışından gelen birçok öğrenciye ev sahipliği yapıyor. İzmir de özellikle Erasmus+ programı kapsamında çok sayıda öğrenciyi ağırlayan kentlerden biri.

Avrupa’dan İzmir’e yabancı öğrenci ilgisi
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Yaşar Üniversitesi, ERASMUS+ Öğrenci Değişim Programı işbirliğiyle 2005’den bu yana 1000’e yakın Erasmus öğrencisine ev sahipliği yaptı. Bu yıl da program kapsamında Avrupa’dan gelen 41 öğrenci, bir dönem veya bir yıl boyunca üniversitede eğitim görecek. Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı dışında, Global Değişim ve ISEP programıyla Avrupa dışındaki dünyanın değişik ülkelerinden 300’den fazla üniversiteyle de anlaşması bulunan Yaşar Üniversitesi’nin, 600’den fazla üniversiteyle de işbirliği mevcut.

YABANCI ÖĞRENCİ SAYIMIZ ARTIYOR’
Üniversite eğitimi için İzmir’e gelen öğrencilerin kenti daha yakından tanımaları için oryantasyondan geçtiklerini söyleyen Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Müdürü Tuğba Dass, “Her yıl, yabancı öğrenci sayımız artıyor. Değişik dünya görüşlerine ve dillere sahip dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler üniversitemizde eğitim görüyor. Erasmus+ Programı’na dahil olan Türk ve yabancı öğrenciler, benimsedikleri çok kültürlülük sayesinde mezun olmadan birçok avantaja sahip oluyor” dedi.

ÖĞRENCİLER İZMİR’DEN MEMNUN
Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı’yla Yaşar Üniversitesi’ne; Almanya, İspanya, Hollanda ve Macaristan gibi çeşitli Avrupa ülkelerinden öğrenci geldi. Öğrenciler İzmir’i ve Türkiye’yi neden çok sevdiklerini şöyle anlattı:

Anouschka Van den Dolder (19) (Hollanda, HU University of Applied Sciences): Hollanda’da da hukuk bölümü öğrencisiyim. Türkiye’ye gelmek istedim çünkü Türk kültürü her zaman çok ilgimi çekti. Yaptığım araştırmalar sonucu da İzmir’in öğrenci dostu bir kent olduğunu öğrendim. İzmir, beklentilerimi tam anlamıyla karşıladı diyebilirim. Burada kendimi huzurlu hissediyorum. Türkiye’yi tercih edecek öğrencilere İzmir’i kesinlikle tavsiye ederim.

Clemens Zeiler (26) (Çekya, University of Economics Prague): Avusturalya vatandaşıyım ancak Çekya’da uluslararası ilişkiler ve işletme bölümü öğrencisi olarak eğitim alıyorum. Her zaman yeni deneyimler elde etmek hoşuma gidiyor. Şu ana kadar da dünyanın çeşitli yerlerinde bulundum. Ancak İzmir kadar kendimi rahat hissettiğim bir kent olmamıştı. Burada insanlar çok yardımsever. Bu nedenle bu kenti çok sevdim. Ayrıca Yaşar Üniversitesi’nde pek çok yabancı öğrenci bulunuyor. Bu da ne kadar uluslararası bir üniversite olduğunu gösteriyor. Sanırım Türkçe öğrenmek için de çaba sarf edeceğim. Bu kültürü yakından tanımak için dil önemli bir araç.

Patricia Sefcikova (24) (Slovakya, Comenius University in Bratisalva): Slovakya’da İşletme bölümünde eğitim alıyorum. Daha önce Türkiye’de bulunmadım ancak yaptığım araştırmalar sonucunda İzmir’in hoş ve modern bir kent olduğunu öğrendim. Kentle ilgili pozitif yorumlar duydum ve okudum. Yaşar Üniversite’si de yüzde 100 İngilizce eğitim verdiği için burayı tercih ettim. Kendim için iyi bir seçim yaptığımı düşünüyorum.

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