Avrupa’da yelken şampiyonu oldular
Portekiz’de düzenlenen Avrupa Gençler Yelken Şampiyonası’na, Türkiye’den katılan lise öğrencileri birçok takımı geride bırakarak birinci oldu.
Kolej öğrencileri Avrupa Gençler Yelken Şampiyonası’nda, Türkiye’ye madalya kazandırdı. SEV Amerikan Koleji (SAC) öğrencisi Zeynep Koçyiğit ve takım arkadaşı Begüm Böke, birçok takımı geride bırakarak Silver Grup’ta birincilik elde etti. Yarışmaya tek kız milli takımı olarak katılan öğrenciler, Portekiz’den sonra Amerika’da düzenlenen ‘Dünya Gençler Yelken Şampiyonası’nda da ülkemizi temsil ediyorlar. Corpus Chris’te devam eden şampiyonaya tek milli kız takımı olarak katılan yelkenciler, madalya mücadelesi veriyor.
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