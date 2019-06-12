Avrupa Şampiyonu Türk Takımı, dünya olimpiyatlarına gidiyor
Avrupa Şampiyonu Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı, 7-15 Temmuz’da İsrail’de düzenlenecek Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda (IPHO) Türkiye’yi temsil edecek. Abdurrahman Hadi Ertürk, Mert Ünsal, Yunus Emre Parmaksız, Berkin Binbaş, Alkın Kaz’dan oluşan 5 öğrencinin yer aldığı Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı, 3 aşamalı eleme sonucu TÜBİTAK tarafından belirlendi.
Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı, 31 Mayıs-4 Haziran’da Letonya’da 35 ülkenin katılımıyla düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatları’nda üç altın ve iki gümüş madalya kazanarak Avrupa Birincisi oldu. Bahçeşehir Koleji’nden Mert Ünsal, Yunus Emre Parmaksız, Berkin Binbaş, Alkın Kaz ile Nesibe Aydın Eğitim Kurumları'ndan Abdurrahman Hadi Ertürk, Türkiye’yi İsrail’de yapılacak Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda (IPHO) temsil etmeye hazırlanıyor.
‘SIRA DÜNYADA’
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, beş öğrenciden oluşan Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı ile gurur duyduklarını belirerek, “Türkiye Fizik Olimpiyat Takımımızdaki beş öğrencimizi de tebrik ediyorum. Bugün Avrupa Şampiyonu olarak büyük başarıya imza atan bu gençlerimizi gelecekte çok başarılı yerlerde göreceğimize inanıyorum. Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı ile ülkemizi gururlandıran Yunus Emre Parmaksız, Alkın Kaz, Abdurrahman Hadi Ertürk, Kutay Akın ve Bayram Alp Şahin’i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Şimdi sıra 7 Temmuz’da Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle