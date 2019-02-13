Avrupa Parlamentosu’ndan özel okullara destek sözü
Avrupa Birliği Ulusal Özel Okullar Birlikleri Derneği (ECNAIS), 5 Şubat’ta Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda ‘Avrupa Eğitiminin Modernizasyonunda Bir Köşe Taşı’ toplantısına katıldı.
Türkiye Özel Okullar Derneği’nin üyesi olduğu Avrupa Birliği Ulusal Özel Okullar Birlikleri Derneği ile Avrupa Parlamentosu’ndan birçok vekilin yer aldığı toplantıda kıtadaki eğitim modernizasyonu ele alındı. Avrupa’daki özel okulların durumu konuşuldu. Görüşmede özel okulların Avrupa’daki eğitim modernizasyonunda aldığı rol değerlendirilirken, atılacak adımlarda işbirliği ve destek sözü verildi.
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