Avrupa Komisyonu raporu: 0-5 yaş grubu en çok Türkiye’de

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriAvrupa Komisyonu raporu: 0-5 yaş grubu en çok Türkiye’de
GeriEğitim Avrupa Komisyonu raporu: 0-5 yaş grubu en çok Türkiye’de
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
10.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Avrupa Komisyonu raporu: 0-5 yaş grubu en çok Türkiye’de

Avrupa Komisyonu, ‘Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı 2019’ raporunu yayımladı.

Avrupa Komisyonu raporu: 0-5 yaş grubu en çok Türkiye’de
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Rapora göre Türkiye, yaklaşık 8 milyon ile 0-5 yaş aralığında en fazla çocuğa sahip ülke. Bunun yanında raporda Avrupa’da ülkelerin çoğunda en azından bir yıllık ücretsiz erken çocukluk eğitimi ve bakımı hizmeti sağlandığı belirtiliyor. Ancak, Türkiye’nin de aralarında yer aldığı Estonya, Hırvatistan ve Norveç gibi ülkelerde aileler, bu eğitimin tüm düzeyleri için maddi katkı sunmak zorunda. Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

0-5 yaş aralığında yaklaşık 8 milyon ile en fazla çocuğa sahip ülke Türkiye. Türkiye’yi 4 milyon 820 bin ile Birleşik Krallık takip ediyor. Fransa’da bu sayı 4 milyon 708 bin ve Almanya’da ise yaklaşık 4.5 milyon.

2017 verilerine göre Türkiye’de 4 yaş ve üzerinde erken çocukluk eğitimine katılım oranı yüzde 54.7. Bu Makedonya’nın ardından Avrupa’da en düşük oran. Fransa, Birleşik Krallık ve İrlanda’da tüm öğrenciler bu düzeyde eğitime katılıyor. 38 Avrupa ülkesinin ortalaması yüzde 95’i bulurken kıtanın gelişmiş ekonomilerde yüzde 90’nın altına inmiyor.

Türkiye, evde çocukluk eğitimi hizmeti bulunmayan 10 ülkeden biri. Bulgaristan, Yunanistan, Litvanya, Romanya, Arnavutluk gibi ağırlıklı Balkan ülkelerinde de böyle bir yöntem uygulanmıyor. İskandinav ülkeleri bu konuda öne çıkıyor.

Avrupa ülkelerinin çoğunda en azından bir yıllık ücretsiz erken çocukluk eğitimi ve bakımı hizmeti sağlanıyor. Ancak, Türkiye’nin de aralarında yer aldığı Estonya, Hırvatistan ve Norveç gibi ülkelerde aileler, bu eğitimin tüm düzeyleri için maddi katkı sunmak zorunda. Bu ülkelerin bazılarında ek saatler için ücret de talep edilebiliyor. Kimilerinde ise yemekler ücretli. Öte yandan, Türkiye’de çocukların okul öncesi eğitimine katılımı için yeni bir girişim başlatıldı. Bu çerçevede, temmuz ayı başından itibaren iki ay süreyle, bugüne kadar hiç okula gitmemiş çocuklara ücretsiz okul öncesi eğitimi verilmeye başlandı. Bu olanaktan Suriyeli göçmen ailelerin çocukları da yararlanacak. 

4 YAŞ VE ÜZERİNDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE KATILIM ORANLARI

Avrupa Komisyonu raporu: 0-5 yaş grubu en çok Türkiye’de

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Avrupa’nın en iyisi ‘Oxbridge’ seçildi
Avrupa Komisyonu raporu: 0-5 yaş grubu en çok Türkiye’de
KPSS tercihleri için son gün 18 Temmuz
150 yıllık okula yeni bölüm