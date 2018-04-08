Avrupa İstatistik Ofisi: Türkiye’de her üç gençten biri eğitimini yarıda bırakıyor

Avrupa İstatistik Ofisi, 28 AB üyesiyle birlikte aralarında Türkiye’nin de yer aldığı birçok ülkenin ekonomi, sağlık ve eğitim alanlarında güncel verilerini yayınlıyor. Ofisin paylaştığı eğitim verilerine göre 18-24 yaş arasında lise eğitimini tamamlayarak yükseköğretime devam etmeyen gençlerin en yoğun olduğu ülke Türkiye. Bu yaş grubunda oran yüzde 34.3’ü bulurken, AB ortalaması yüzde 10.7. AB üyeleri arasında hiçbirinde genel ortalama yüzde 20’nin üzerine çıkmıyor. Türkiye’de bazı doğu bölgelerinde bu oran yüzde 60’ı geride bırakıyor. Güncel istihdam verilerine göreyse Türkiye’de 20-34 yaş arasındaki lise, ön lisans ve lisans programlarından son bir ile üç yıl içinde mezun olmuş gençlerin yüzde 61.1’i iş hayatında. Türkiye bu oranla İtalya, Yunanistan ve Makedonya’nın önünde yer alarak Avrupa’nın sondan dördüncü ülkesi oluyor.

DOĞUDA HER 10 GENÇTEN ALTISI VAZGEÇİYOR

Eurostat, bölgesel veriler de paylaşıyor. Türkiye’de en yüksek oran yüzde 61.4 ile ‘Van, Muş, Bitlis, Hakkari’ye ait. Diğer doğu illerinde de oran yüksek. Bu bölgeyi, yüzde 58.4 ile ‘Şanlıurfa, Diyarbakır’ ve yüzde 53.9 ile ‘Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan’ takip ediyor.

EN İYİ ORAN DA DOĞUDAN

İstatistikler ilginç bir tablo ortaya koyuyor. Türkiye’de en düşük performansa sahip bölge doğuda yer alırken, en düşük oran da yine aynı coğrafyadan. ‘Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli’ yüzde 20.9 ile tüm büyükşehirleri geride bırakırken, AB üyesi birçok ülkenin oranlarına yaklaşıyor. Bu bölgeyi, Ankara yüzde 22.1 ve ‘Zonguldak, Karabük, Bartın’ ise yüzde 22.8 ile takip ediyor.

İSTANBUL’DA ORTALAMA SONUÇ

En fazla sayıda öğrenciye ev sahipliği yapan İstanbul’da oran, Türkiye ortalamasının altında kalıyor. Megaşehir yüzde 29.2’lik bir orana sahip, İzmir ise yüzde 29.4 elde ediyor.

TÜRKİYE’DE KIZ-ERKEK MAKASI BÜYÜK

Çoğu AB üyesinde olduğu gibi Türkiye’de de eğitimden erken ayrılan kızların oranı erkeklerden daha yüksek. Kızlarda eğitimine devam etmeyenler yüzde 35.8; erkeklerde ise yüzde 32.7. Türkiye; İspanya, Malta, Estonya ve Portekiz ile birlikte cinsiyetler arasındaki makasın en yüksek olduğu ülkelerden biri konumunda.

AB’DE KİMSE YANINA YAKLAŞMIYOR

Türkiye, 18-24 yaş grubunda eğitimini yarıda bırakan gençlerde en yakın takipçisi Malta’nın yüzde 19.6’lık ortalamasını neredeyse ikiye katlıyor. En iyi dereceyi yüzde 2.5 ile Hırvatistan yaparken, onu yüzde 4.8 ile Litvanya ve İsviçre takip ediyor. AB’nin fazla nüfuslu gelişmiş ekonomilerinden Almanya’da bu oran yüzde 10.2; Fransa’da yüzde 8.8 ve İngiltere’de yüzde 11.2.

İSTİHDAM DA AVRUPA’NIN GERİSİNDE

Avrupa İstatistik Ofisi’nin verileri eğitimlerine devam eden gençlerin de iş hayatında umduğunu bulamadığını gösteriyor. Türkiye’de lise ve üniversite mezunu her 10 gençten altısı iş sahibi olabiliyor. AB’de gençlerin 78.2’i iş bulabilirken; İtalya, Makedonya ve Yunanistan da yüzde 60’ın altına düşen performanslarıyla dikkat çekiyor. Cinsiyetlerdeki duruma bakıldığındaysa erkeklerde bu oran yüzde 72’ye, kadınlarda ise yüzde 51’e geriliyor. Yani bu yaş aralığında her iki kadından biri evde oturuyor. Türkiye kadın-erkek arasındaki istihdamın makasının en fazla olduğu ülke.

EN YÜKSEK ORANA SAHİP 10 BÖLGE (2016)

1-Van, Mus, Bitlis, Hakkari 61,4

2-Şanlıurfa, Diyarbakır 58,4

3-Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 53,9

4-Güneydogu Anadolu 51,6

5-Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 50,6

6-Ortadogu Anadolu 46,6

7-Kuzeydogu Anadolu 42,7

8-Gaziantep, Adıyaman, Kilis 40,9

9-Adana, Mersin 40,6

10-Konya, Karaman 35,9

TÜRKİYE ORTALAMASI 34,3



EN DÜŞÜK ORANA SAHİP 10 BÖLGE (2016)1-Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 20,9

2-Ankara 22,1

3-Zonguldak, Karabük, Bartın 22,8

4-Dogu Karadeniz 23,5

5-Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 23,5

6-Batı Anadolu 26,4

7-Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 27,2

8-Doğu Marmara 27,4

9-Bursa, Eskişehir, Bilecik 27,6

10-Balıkesir, Çanakkale 28,3



EN DÜŞÜK ORANLARA SAHİP ÜLKELER (2016)

ÜLKE ORAN

1-Hırvatistan 2,8

2-Litvanya 4,8

2-İsviçre 4,8

3-Slovenya 4,9

4-Polonya 5,2

5-Lüksemburg 5,5

6-Yunanistan 6,2

7-Irlanda 6,3

8-Çek Cumhuriyeti 6,6

9-Avusturya 6,9

10-Danimarka 7.2

EN YÜKSEK ORANLARA SAHİP ÜLKELER (2016)

1-Türkiye 34,3

2-Malta 19,6

3-İspanya 19,0

4-Romanya 18,5

5-Portekiz 14,0

6-Bulgaristan 13,8

6-İtalya 13,8

7-Macaristan 12,4

8-Birleşik Krallık 11,2

9-Estonya 10,9

10-Norveç 10,9

AB ORTALAMASI 10.7

İSTİHDAMDA EN İYİ DURUMDAKİ 5 ÜLKE (YÜZDE)

1-Malta 96.6

2-İzlanda 94.7

3- Almanya 90.2

4-Hollanda 90.1

4-Norveç 90.1

5-Avusturya 87.6

İSTİHDAMDA EN DÜŞÜK PERFORMANSLI 5 ÜLKE (YÜZDE)

AB ORTALAMASI 78.2

İspanya 68

Türkiye 61.1

İtalya 52.9

Yunanistan 49.2

Makedonya 46.9

Önder ÖNDEŞ