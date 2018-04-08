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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Önder ÖNDEŞ
08.04.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

Avrupa İstatistik Ofisi: Türkiye’de her üç gençten biri eğitimini yarıda bırakıyor

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Avrupa İstatistik Ofisi: Türkiye’de her üç gençten biri eğitimini yarıda bırakıyor

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, Türkiye’de 18-24 yaş arasında her üç gençten biri eğitimini yarıda bırakıyor. Türkiye; Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içerisinde okul terkinde en yüksek orana sahip ülke olurken, Avrupa’da 10 gençten sadece biri lisenin ardından eğitimine devam etmiyor. Ofisin verilerine göre ayrıca 20-34 yaş arasında lise veya yükseköğretim mezunu gençlerin de sadece yüzde 61.1’i iş bulabiliyor.

Avrupa İstatistik Ofisi, 28 AB üyesiyle birlikte aralarında Türkiye’nin de yer aldığı birçok ülkenin ekonomi, sağlık ve eğitim alanlarında güncel verilerini yayınlıyor. Ofisin paylaştığı eğitim verilerine göre 18-24 yaş arasında lise eğitimini tamamlayarak yükseköğretime devam etmeyen gençlerin en yoğun olduğu ülke Türkiye. Bu yaş grubunda oran yüzde 34.3’ü bulurken, AB ortalaması yüzde 10.7. AB üyeleri arasında hiçbirinde genel ortalama yüzde 20’nin üzerine çıkmıyor. Türkiye’de bazı doğu bölgelerinde bu oran yüzde 60’ı geride bırakıyor. Güncel istihdam verilerine göreyse Türkiye’de 20-34 yaş arasındaki lise, ön lisans ve lisans programlarından son bir ile üç yıl içinde mezun olmuş gençlerin yüzde 61.1’i iş hayatında. Türkiye bu oranla İtalya, Yunanistan ve Makedonya’nın önünde yer alarak Avrupa’nın sondan dördüncü ülkesi oluyor.

DOĞUDA HER 10 GENÇTEN ALTISI VAZGEÇİYOR
Eurostat, bölgesel veriler de paylaşıyor. Türkiye’de en yüksek oran yüzde 61.4 ile ‘Van, Muş, Bitlis, Hakkari’ye ait. Diğer doğu illerinde de oran yüksek. Bu bölgeyi, yüzde 58.4 ile ‘Şanlıurfa, Diyarbakır’ ve yüzde 53.9 ile ‘Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan’ takip ediyor.

EN İYİ ORAN DA DOĞUDAN
İstatistikler ilginç bir tablo ortaya koyuyor. Türkiye’de en düşük performansa sahip bölge doğuda yer alırken, en düşük oran da yine aynı coğrafyadan. ‘Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli’ yüzde 20.9 ile tüm büyükşehirleri geride bırakırken, AB üyesi birçok ülkenin oranlarına yaklaşıyor. Bu bölgeyi, Ankara yüzde 22.1 ve ‘Zonguldak, Karabük, Bartın’ ise yüzde 22.8 ile takip ediyor.

İSTANBUL’DA ORTALAMA SONUÇ
En fazla sayıda öğrenciye ev sahipliği yapan İstanbul’da oran, Türkiye ortalamasının altında kalıyor. Megaşehir yüzde 29.2’lik bir orana sahip, İzmir ise yüzde 29.4 elde ediyor.

TÜRKİYE’DE KIZ-ERKEK MAKASI BÜYÜK
Çoğu AB üyesinde olduğu gibi Türkiye’de de eğitimden erken ayrılan kızların oranı erkeklerden daha yüksek. Kızlarda eğitimine devam etmeyenler yüzde 35.8; erkeklerde ise yüzde 32.7. Türkiye; İspanya, Malta, Estonya ve Portekiz ile birlikte cinsiyetler arasındaki makasın en yüksek olduğu ülkelerden biri konumunda.

AB’DE KİMSE YANINA YAKLAŞMIYOR
Türkiye, 18-24 yaş grubunda eğitimini yarıda bırakan gençlerde en yakın takipçisi Malta’nın yüzde 19.6’lık ortalamasını neredeyse ikiye katlıyor. En iyi dereceyi yüzde 2.5 ile Hırvatistan yaparken, onu yüzde 4.8 ile Litvanya ve İsviçre takip ediyor. AB’nin fazla nüfuslu gelişmiş ekonomilerinden Almanya’da bu oran yüzde 10.2; Fransa’da yüzde 8.8 ve İngiltere’de yüzde 11.2.

İSTİHDAM DA AVRUPA’NIN GERİSİNDE
Avrupa İstatistik Ofisi’nin verileri eğitimlerine devam eden gençlerin de iş hayatında umduğunu bulamadığını gösteriyor. Türkiye’de lise ve üniversite mezunu her 10 gençten altısı iş sahibi olabiliyor. AB’de gençlerin 78.2’i iş bulabilirken; İtalya, Makedonya ve Yunanistan da yüzde 60’ın altına düşen performanslarıyla dikkat çekiyor. Cinsiyetlerdeki duruma bakıldığındaysa erkeklerde bu oran yüzde 72’ye, kadınlarda ise yüzde 51’e geriliyor. Yani bu yaş aralığında her iki kadından biri evde oturuyor. Türkiye kadın-erkek arasındaki istihdamın makasının en fazla olduğu ülke.

EN YÜKSEK ORANA SAHİP 10 BÖLGE (2016)

1-Van, Mus, Bitlis, Hakkari      61,4

2-Şanlıurfa, Diyarbakır 58,4

3-Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan     53,9

4-Güneydogu Anadolu  51,6

5-Mardin, Batman, Şırnak, Siirt        50,6

6-Ortadogu Anadolu      46,6

7-Kuzeydogu Anadolu   42,7

8-Gaziantep, Adıyaman, Kilis 40,9

9-Adana, Mersin  40,6

10-Konya, Karaman       35,9

TÜRKİYE ORTALAMASI 34,3

EN DÜŞÜK ORANA SAHİP 10 BÖLGE (2016)1-Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli     20,9

2-Ankara     22,1

3-Zonguldak, Karabük, Bartın            22,8

4-Dogu Karadeniz            23,5

5-Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane    23,5

6-Batı Anadolu     26,4

7-Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova    27,2

8-Doğu Marmara 27,4

9-Bursa, Eskişehir, Bilecik        27,6

10-Balıkesir, Çanakkale            28,3

EN DÜŞÜK ORANLARA SAHİP ÜLKELER (2016)

ÜLKE  ORAN

1-Hırvatistan         2,8

2-Litvanya  4,8

2-İsviçre       4,8

3-Slovenya 4,9

4-Polonya   5,2

5-Lüksemburg       5,5

6-Yunanistan        6,2

7-Irlanda     6,3

8-Çek Cumhuriyeti         6,6

9-Avusturya          6,9

10-Danimarka      7.2

EN YÜKSEK ORANLARA SAHİP ÜLKELER (2016)

1-Türkiye    34,3

2-Malta        19,6

3-İspanya    19,0

4-Romanya 18,5

5-Portekiz    14,0

6-Bulgaristan        13,8

6-İtalya        13,8

7-Macaristan         12,4

8-Birleşik Krallık  11,2

9-Estonya    10,9

10-Norveç   10,9

AB ORTALAMASI 10.7

İSTİHDAMDA EN İYİ DURUMDAKİ 5 ÜLKE (YÜZDE)

1-Malta        96.6

2-İzlanda     94.7

3- Almanya 90.2

4-Hollanda 90.1

4-Norveç      90.1

5-Avusturya          87.6

İSTİHDAMDA EN DÜŞÜK PERFORMANSLI 5 ÜLKE (YÜZDE)

AB ORTALAMASI 78.2

İspanya       68

Türkiye        61.1

İtalya 52.9

Yunanistan            49.2

Makedonya           46.9

Önder ÖNDEŞ

 

 

 

 

 

 

 

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