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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 29.11.2019 - 12:01, Son Güncelleme:/

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları, 23-24 Kasım tarihlerinde yapılan sınavın ardından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul Üniversitesi'nin açık ve uzaktan eğitim fakültesi olan AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı AUZEF sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AUZEF sınav sonuçları, sınava giren pek çok öğrencinin araştırdığı konu olmaya başladı. AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arayan birçok vatandaş, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan açıklamalara kilitlendi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUEZEF sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor. Bu kapsamda sonuçların 9 Aralık tarihinde erişime açılacağı söylenebilir.

AUZEF'ten yapılan açıklamalara göre itiraz işlemi şu şekilde yapılıyor;

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –

  1. Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.
  2.  Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
  3. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.
  4. Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.

Soru itiraz sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

Soru itirazlarının kılavuzda yer alan 3. görseldeki SORU İTİRAZ başlığından yapılması gerekmektedir. Çözüm Talep Merkezinin diğer kategorilerden gönderilen soru itirazları dekanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.

 

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