AUZEF sınav sonuçları açıklandı! Soru iptali için İstanbul Üniversitesi'nden açıklama geldi!

AUZEF sınav sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden 17 Ocak Cuma günü açıklanmıştı. Sınav sonuçları sonrasında gözler, sonraki sınav takvimine çevrilmişti. Diğer taraftan basında soru iptallerine yönelik bazı haberler ortaya çıkmıştı. AUZEF yönetimi, sınav sonuçları sonrasın soru iptaline yönelik önemli bir açıklama yaptı. İşte, o açıklama;

"Bazı basın yayın organlarında, 11-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Bitirme (Final) sınavlarımızdaki soru iptallerine ilişkin çıkan haberler gerçekleri tamamen çarpıtmaktadır.



Buna göre, 48 programdaki 772 derste sorulan toplam 15.440 sorudan sadece 20 tanesi iptal olmuştur. Bu sayı, oran olarak % 0.13'e tekabül etmektedir.



Bu sayı ve oran, tüm zamanların en düşük soru iptal sayısı ve oranıdır."

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AUZEF sınav sonuçları, 17 Ocak Cuma gününün ilk saatlerinde öğrencilerin erişimine açıldı. Uzaktan üniversite eğitimi alan binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren AUZEF sınav sonuçları, aos.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.

AUZEF sınav sonuçları, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından erişime açıldı. Dönem boyunca gördükleri konulardan sorumlu olan öğrenciler, toplamda 4 oturumdan oluşan sınava dahil oldu. Her dersten 20 soru ve 30 dakika süre ile karşılaşan öğrenciler, sınavın tamamlanmasının ardından AUZEF sınav sonuçları açıklamasına kilitlenmişti.

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