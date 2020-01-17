AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF bitirme sınavı sonuçları geçtim mi kaldım mı?
AUZEF sınav sonuçları, 17 Ocak Cuma gününün ilk saatlerinde öğrencilerin erişimine açıldı. Uzaktan üniversite eğitimi alan binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren AUZEF sınav sonuçları, aos.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilebilecek. İşte, AUZEF final sınavı sonuçları için merak edilen bazı bilgiler
AUZEF sınav sonuçları, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından erişime açıldı. Dönem boyunca gördükleri konulardan sorumlu olan öğrenciler, toplamda 4 oturumdan oluşan sınava dahil oldu. Her dersten 20 soru ve 30 dakika süre ile karşılaşan öğrenciler, sınavın tamamlanmasının ardından AUZEF sınav sonuçları açıklamasına kilitlendi. İşte, AUZEF sınav sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler
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İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.
Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.
Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
(1) Sınavların değerlendirilmesinde sadece cevap kâğıtlarındaki işaretlemeler dikkate alınır.
(2) Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.
(3) Bir ders için Ham Başarı Puanı, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinin %40’ı, yarıyıl/yılsonu
sınavının ise %60’ı dikkate alınarak hesaplanır.
(4) Açık öğretim programları sınavlarında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının
dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.
(5) Uzaktan öğretim programları sınavlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz, her bir
doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.
(6) Herhangi bir sebeple ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarına giremeyen veya
sınavı geçersiz olan öğrenci bu derslerin sınavlarından sıfır (0) puan almış kabul edilir ve buna
göre ders ham başarı puanı hesaplanır.
(7) Mezuniyete Üç Ders Sınavı başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır, değerlendirmede ara sınav, yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı notları dikkate alınmaz.
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