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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
06.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Atmayıp bağışladılar 4500 çocuk okuttular

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) öncülüğünde başlatılan ‘Atma Bağışla’ projesiyle Türkiye’nin dört bir yanından toplanan elektrik ve elektronik atıklar dönüştürülerek, 2.5 yılda 4 bin 500 çocuğa eğitim imkânı sağlandı.

Atmayıp bağışladılar 4500 çocuk okuttular
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2016’nın Aralık ayında TEGV ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) işbirliğinde hayata geçen ‘Atma Bağışla’ projesi 2.5 yılda tam 4 bin 500 çocuğun bir yıllık eğitim giderini karşıladı. Atık elektrikli ve elektronik eşyaları bağışlamayı teşvik eden projede toplam 150 tonun üzerine e-Atık geri dönüştürüldü. Peki ‘Atma Bağışla’ projesi nasıl işliyor? Evde kullanmadığımız masaüstü ve dizüstü bilgisayar, tablet, monitör, yazıcı, bilgisayar parçaları, ses, görüntü ve müzik sistemleri, DVD okuyucu ve uydu alıcılar, masa ve cep telefonları, elektrikli ev aletleri, kablo, adaptörler gibi tüm elektrikle çalışan aletler PTT ve atık toplama kutuları aracılığıyla toplanıyor.

Atmayıp bağışladılar 4500 çocuk okuttular

PTT VE TOPLAMA KUTULARI

PTT yoluyla atıklarını bağışlamak isteyenler, herhangi bir şubesine gidip, 902513042 numarasıyla ‘Atma Bağışla’ projesine katkıda bulunabiliyor. Ayrıca kurumsal şirketler TEGV’le iletişime geçerek karton atık toplama kutularından edinebiliyor. Kurumlar çalışanlarına çağrı yapıyor, evlerindeki ve şirketteki elektronik atıkların bu kutularda birikmesi sağlanıyor. TEGV’in Batman’dan İzmir’e kadar farklı şehirlere dağılmış 45 etkinlik noktasında metal atık biriktirme kutuları bulunuyor. TEGV gönüllüleri, öğrenciler, veliler elektrik atıklarını buraya getirerek projeye katılabiliyor. Tüm bu atıklar, elektrik ve elektronik atık toplama araçları tarafından alınarak geri dönüşüm merkezlerine ulaştırılıyor. Buralarda atıkların ağırlığı ve niteliği inceleniyor. Geri dönüşüm tesisleri tespit edilen miktar üzerine TEGV’e bağış yapıyor. TEGV bu elde edilen parayla kaç çocuğun yıllık maliyetini karşıladığını elektronik atık bağışçılarıyla paylaşıyor. ‘Atma Bağışla’ Projesi Koordinatörü Taner Oral, bu projenin sadece TEGV’e bağış kampanyası değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir dünya için çok önemli olduğunu belirtiyor.

YILDA KİŞİ BAŞI 8 KG ELEKTRONİK ATIK

Daha çok çocuğun eğitimini karşılamak için harekete geçtiklerini vurgulayan Oral, şunları anlatıyor:

“Televizyonumuz ya da telefonlarımız bozulunca çöp olarak görüyoruz. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) tarafından hazırlanan ‘Küresel E-atık İzleme’ raporuna göre, 2016’da dünya genelinde 44.7 milyon ton elektronik atık ortaya çıktı, Türkiye’de yılda kişi başı sekiz kg elektronik atık üretiyoruz. Bunlar dönüştürülebilse yılda 767 milyon Euro gelir elde edilebilir. Biz de bu bilinçle yola çıkarak, elektronik atıkları geri dönüştürmek ve tabii ki bu sayede TEGV’de daha çok çocuğun eğitim ücretlerini karşılamak için harekete geçtik.”

2018’de projeyle 1000 çocuğun yıllık eğitim masrafını karşılayacak gelir elde etmeyi hedeflediklerini anlatan Oral, bunu aşarak tam 1600 çocuğa destek sağlayan bağış yapıldığını ve bu verilerin projenin doğru yolda olduğunu kanıtladığını söylüyor.

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