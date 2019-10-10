Atilla İlhan mezun olduğu okulda anılacak
Özel bir eğitim kurumu, 11 Ekim 2005’te vefat eden Ünlü Şair Atilla İlhan için anma gecesi düzenleyecek. Sanatçının eserlerinin seslendirileceği gecede, seslendirmeyi müzik öğretmenleri Senfonik Orkestrası’nın müzikleri eşliğinde ortaokul ve lise öğrencileri yapacak.
FMV Işık Okulları, 1946 yılı mezunlarından edebiyatın büyük ustası Attila İlhan için anma gecesi düzenlenecek. 11 Ekim’de saat 19.00’da FMV Işık Okulları Nişantaşı Kampüsü’nde düzenlenecek gecede Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı bölümlerinin hazırladığı eserler seslendirilecek. Seslendirmeyi, FMV Işık Okulları Müzik Öğretmenleri Senfonik Orkestrası’nın müzikleri eşliğinde okulun ortaokul ve lise öğrencileri yapacak. Attila İlhan’ın seslendirilecek şiirleri arasında, Gereği Düşünüldü, Sana Ne Yaptılar, Gece Buluşması, Biraz Paris, Beni Koyup Gitme, Sisler Bulvarı, Böyle Bir Sevmek, Ben Sana Mecburum, Üçüncü Şahsın Şiiri, Ayrılık Sevdaya Dâhil, Yağmur Kaçağı, Mahur Beste, An Gelir gibi değerli eserleri yer alacak. Ayrıca Atilla İlhan’ın Gecede Sultan-ı Yegâh, Beni Koyup Gitme, Ben Sana Mecburum, Üçüncü Şahsın Şiiri, Ayrılık Sevdaya Dâhil gibi sevilen şarkıları da seslendirilecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle