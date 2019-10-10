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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 10.10.2019 - 17:44, Son Güncelleme:/

Atilla İlhan mezun olduğu okulda anılacak

Özel bir eğitim kurumu, 11 Ekim 2005’te vefat eden Ünlü Şair Atilla İlhan için anma gecesi düzenleyecek. Sanatçının eserlerinin seslendirileceği gecede, seslendirmeyi müzik öğretmenleri Senfonik Orkestrası’nın müzikleri eşliğinde ortaokul ve lise öğrencileri yapacak.

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FMV Işık Okulları, 1946 yılı mezunlarından edebiyatın büyük ustası Attila İlhan için anma gecesi düzenlenecek. 11 Ekim’de saat 19.00’da FMV Işık Okulları Nişantaşı Kampüsü’nde düzenlenecek gecede Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı bölümlerinin hazırladığı eserler seslendirilecek. Seslendirmeyi, FMV Işık Okulları Müzik Öğretmenleri Senfonik Orkestrası’nın müzikleri eşliğinde okulun ortaokul ve lise öğrencileri yapacak. Attila İlhan’ın seslendirilecek şiirleri arasında, Gereği Düşünüldü, Sana Ne Yaptılar, Gece Buluşması, Biraz Paris, Beni Koyup Gitme, Sisler Bulvarı, Böyle Bir Sevmek, Ben Sana Mecburum, Üçüncü Şahsın Şiiri, Ayrılık Sevdaya Dâhil, Yağmur Kaçağı, Mahur Beste, An Gelir gibi değerli eserleri yer alacak.  Ayrıca Atilla İlhan’ın Gecede Sultan-ı Yegâh, Beni Koyup Gitme, Ben Sana Mecburum, Üçüncü Şahsın Şiiri, Ayrılık Sevdaya Dâhil gibi sevilen şarkıları da seslendirilecek.

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