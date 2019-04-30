Atıl malzemelerden ‘paramotorlu bisiklet’

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yakup Aslantaş, Mustafa İspir ve Ramazan Yağız, okul deposunda atıl halde bulunan eski bir paramotor ile diğer malzemeleri kullanarak bisiklet yapmaya karar verdi. Projelerini öğretmenleriyle paylaşan öğrenciler, verilen destekle iki aylık çalışma sonucunda ‘paramotorlu bisiklet’ üretti. Öğrencilerin ‘Anka Kuşu’ adını verdikleri bisiklet, 30 kilometre hızla gidebiliyor.

‘PROJEYİ GELİŞTİRECEĞİZ’

Okul Müdürü Remzi Beyoğlu, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesi için uygulama imkânları oluşturduklarını söyledi. Öğrencilerin de gayretleriyle güzel çalışmalar ortaya koyduğunu anlatan Beyoğlu, "Projede hurda ve atık malzemeler kullanıldı. Bisikletin bu malzemelerden yapılması ayrıca önemli. Öğrencilerimiz çok güzel bir çalışma ortaya koydu. gerekli desteği aldıktan sonra projeyi daha da geliştireceğiz" dedi.

‘ADINI ANKA KUŞU KOYDUK’

Projede görev alan öğrencilerden Yakup Aslantaş da internette paramotor takılmış bazı araçları gördüklerini ve "Neden biz de yapmayalım?" diyerek projelerini öğretmenlerine aktardıklarını söyledi. Öğretmenlerinin de projelerine destek verdiğini anlatan Aslantaş, "Bu aracı okul deposundaki hurda malzemeleri toplayarak yaptık. Aracı yaparken sınıftaki arkadaşlarımız da bize yardımcı oldu. Aracımızın ismini 'Anka Kuşu' koyduk. Araç, görenlerin ilgisini çekti. Bu projeyi daha da geliştirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Öğrencilerden Ramazan Yağız da yaptıkları bisikletin havanın itme gücüyle hareket ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Aracımız şimdilik saatte 30 kilometre hıza çıkabiliyor. Bunu daha hızlı da yapabilirdik ancak aracı kontrol etmek zorlaştığı için bu hızda sabitledik. İlerleyen zamanlarda bu projeyi geliştirip daha yüksek hızda gidebilen modellerinin üretimini yapmayı planlıyoruz."

Motor Bölümü Şefi Murat Özgür de öğrencilerinin hem ders çalışarak hem de fedakarlık göstererek yaptıkları bisikletin görenlerin büyük ilgisini çektiğini belirtti.