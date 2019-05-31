Atıkları toplayıp bilgisayarları kaptılar
Şişli’deki ilkokul, ortaokul ve liseler 2018-2019 eğitim-öğretim yılı boyunca atık toplayarak birbiriyle yarıştılar. 96 okulun katıldığı yarışmada toplam 67 ton kağıt atık toplandı. En çok atık toplayan okullara, talbet ve dizüstü bilgisayarlar, yazıcı, temizlik malzemesi gibi ödüller verildi.
Şişli Belediyesi’nin her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevre sorunlarına dikkat çekmek ve çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Yeşil Yıldızlı Okullar Kampanyası’ bu yıl 30 Mayıs Perşembe günü düzenlenen törenle son buldu. Kampanya kapsamında Şişli’de yer alan ilkokul, ortaokul ve liseler 2018-2019 yılı eğitim öğretim dönemi süresince en çevreci okul olmak için yarıştı. 96 okulun katıldığı etkinlikte 67 ton atık toplandı.
Şişli Belediyesi’nin düzenlendiği törene Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentürk, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Esra Gürhan Bozyazı Daylan, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Çevre sorunlarına dikkat çekmek isteyen öğrenciler çevre konulu gösteriler ile atıklardan tasarladıkları kıyafetlerle defile gerçekleştirdi.
1139 AĞAÇ KESİLMEKTEN KURTARILDI
96 okulun katıldığı kampanya kapsamında çevreye ve ülke ekonomisine dair birçok kazanım sağlandı. Geri dönüştürülebilir / kazanılabilir atık toplanması sonucunda elde edilen kazanımlar şöyle:
- 46 okulun topladığı 67 ton 740 kg ambalaj atığı ile 1139 adet ağaç kesilmekten kurtuldu, 321.000 kwh elektrik enerjisi tasarrufu, 1742 ton su tasarrufu, 262 varil petrol tasarrufu sağlandı.
- 22 okulun topladığı 2 ton 992 kg atık pil ile hava, toprak ve yeraltı suyunun kirliliği önemli ölçüde engellendi.
- 12 okulun topladığı 1 ton 546 kg e-atık ile hava, toprak ve yeraltı suyunun kirliliği önemli ölçüde engellendi, yüzde 10 geri kazanım sağlandı.
- 10 okulun topladığı 1 ton 373 kg bitkisel yağ atıkları ile 1 milyar 373 milyon litre suyun kirletilmesi önlendi, 1.373 litre biyodizel üretilerek ekonomiye katkı sağlandı, atık yağlar geri dönüştürerek kötü koku ve olası yangınlar önlendi, kanalizasyon sistemlerine zarar vermesi önlendi.
OKULLARIN ÖDÜLÜ BİLGİSAYAR, YAZICI, TEMİZLİK MALZEMESİ OLDU
- 250 kg atık pil getiren okula tablet bilgisayar
- En çok kağıt, plastik, metal ve cam atığı toplayan ilk üç okula dizüstü bilgisayar
- 1.500 kg e-atık toplayan okula çok fonksiyonu yazıcı
- 50 kg atık yağ getiren okula 20 kg temizlik malzemesi
- 400 kg plastik şişe/kapak toplayan okula tekerlekli sandalye/yürüteç
- 100 kg atık tekstil toplayan okulda bir öğrenci için giysi
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