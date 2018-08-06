Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans sonuçları açıklandı mı?
Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Lisansüstü eğitimlerini Atatürk Üniversitesi'nde yapmak isteyen binlerce kişi, üniversitenin yapacağı açıklamalara kilitlendi. ALES puanı ve Lisans mezuniyet ortalamasının toplamı ile yapılan değerlendirme, kontenjan dahilinde gerçekleştirilecek. Peki, Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans sonuçları nereden ve nasıl öğrenilebilecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler
Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans sonuçları için vatandaşların araştırması devam ediyor. Peki, Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Tezli yüksek lisans programına başvuracak adayların ALES puanının % 60’ı ve lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamının en az 55 puan olmasıyla yapılan başvurular, değerlendirmeye tabi tutuldu. Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat eden adaylar, lisans mezuniyet not ortalamasına göre program sıralamasına dahil edildi.
Adaylar, aldıkları puanlara göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralandı, kontenjan dâhilinde ilgili programa sırayla yerleştirilecek. İlk aşamada, belirlenen kontenjan doğrultusunda asıl aday listesi ilgili enstitü tarafından ilan edilecek ve belirtilen tarihlerde kesin kayıtlar yapılacak. Kesin kayıt tarihinin bitiminden sonra boş kalan kontenjanlar için yedek listedeki sıralamaya göre ek yerleştirme yapılacak ve ilan edilecek. Yedek listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları belirtilen tarihlerde yapılacak.
Doktora Programına,
a) Yüksek lisans derecesi ile başvuracak T.C. uyrukluların ALES puanının % 60’ı, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 30’u ve sınav notunun % 10’unun toplamı en az 65 puan,
b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 85 ALES puanına sahip olmaları gerekir. ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet notunun %30’u ve yazılı sınav notunun %10’unun toplamının en az 80 (seksen) puan,
c) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve benzeri fakülte diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olup, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların ALES puanının % 60’ı, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 30’u ve sınav notunun % 10’unun toplamı en az 65 puan,
d) Temel tıp bilimlerinde; Tıp Fakültesi mezunu olup temel tıp puanı ile başvuran öğrenciler, sayısal temel tıp puanın % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 50’sinin toplamının en az 50 olması şartı ile ALES puanıyla başvuran öğrenciler ise, ALES puanın % 60’ı, mezuniyet not ortalamasının % 40’ının toplamının en az 65 puan,olması şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.
3) Güzel Sanatlar Enstitüsü Ana Sanat Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracakların, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlik sınav (dosya incelenmesi) notunun % 60’ı ve lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı en az 55 puan, Sanatta yeterlik programına, yüksek lisans diploması ile başvuracak olan T.C. uyrukluların programa kabulünde dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notunun %60’ı, yüksek lisans mezuniyet notunun %40’ının toplamının en az 65 puan olmalıdır (Uyg. Es. 26/2). Kazananların belirlenmesinde en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır. İlk yerleştirme yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlar için yedek listeden ek yerleştirme yapılır ve ilan edilir. Ek yerleştirmede kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları belirtilen süreler içinde yapılır.
4) Yüksek lisans programlarına kesin kayıt yaptıran öğrencilerden isteyenler dilekçe vererek Yabancı Diller Yüksek Okulunca yürütülmekte olan İngilizce hazırlık sınıflarına devam edebilirler. Bu durumdaki öğrenciler, bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi tamamlanmadan yerleştirildikleri programa devam edemezler.
5) Nitelikleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 30’uncu maddesinde belirtildiği üzere, yüksek lisans veya doktora programlarına müracaat edecek adaylar, ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilirler.
6) Doktora programlarına müracaat edip, sınava girmeyen aday/lar programa yerleştirmede değerlendirmeye alınmazlar.
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