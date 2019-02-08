Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
Öğretmenlerin atamalarının gerçekleşmesinin ardından gözler göreve başlama tarihlerine çevrildi. 20 bin öğretmen, sözleşmeli olarak görev yapacağı merkezlere gitmeden önce bazı belgeleri dolduracak. Peki, atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak sorusu, kuranın ardından araştırılan konu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından talep edilen belgeleri toplayan öğretmenler, bu tebliğ sürecinin ardından 15 gün içerisinde göreve başlayacak. İşte, atanan öğretmenlerin ne zaman göreve başlayacağı hakkında bazı bilgiler
ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?
Atama hakkı kazanan ve buna yönelik belgeleri toplayan öğretmenler, belgelerinin tesliminin ardından güvenlik soruşturmasına tabi olacak. Adaylar, atamaya yönelik tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde göreve başlayacak.
Süreç hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan net tarih bilgisi yayımlanmadı.
ATAMA SONRASI ÖĞRETMEN ADAYLARI NELER YAPACAK?
Resmen atamaları gerçekleşen öğretmenler, aşağıdaki belgeleri
1-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,
2-Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
3-Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
4-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,
5-Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
6-Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
7-Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
8-Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.
8-Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
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