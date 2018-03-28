ATA AÖF sınav soru ve cevapları ile birlikte önemli uyarı geldi

ATA AÖF vize sınavı soruları öğrencilerin erişimine açıldı. Birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan ATA AÖF sınav soru ve cevapları, LMS üzerinden görüntülenebilecek. İşte, ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları ile sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları, geçtiğimiz dönem 2-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen vizelerin ardından 14 Aralık Perşembe akşamı açıklanmıştı. Sürecin aynı doğrultuda ilerleyeceği baz alınırsa, ATA AÖF Bahar Dönemi vize sonuçlarının 5 Nisan Perşembe günü açıklanacağı öngörülebilir. Bu durum fakültenin yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilir.

SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

AÖF sınav soru ve cevapları ve itiraz detayları Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlandı. İşte, o duyuru;

"2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmıştır.

Sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.

Daha önceki sınavlarda bazı öğrencilerimizin bir derste 20 soruya itirazda bulunarak online soru itiraz sistemini suistimal ettiği tespit edilmiştir. Bu durum gerek soru itirazlarının incelenme, gerekse sınav sonuçlarının açıklanma süresinin uzamasına neden olmaktadır.

İtiraz sürecinin daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir öğrencinin bir sınav döneminde soru itiraz hakkı toplamda 10 soruyla sınırlandırılmıştır.

Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

Not: Soru itirazları 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 23:59 a kadar yapılacak ve bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır."

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