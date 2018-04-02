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    ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 12:07 | Son Güncelleme:

    ATA AÖF sınav sonuçları, 24-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından Atatürk Üniversitesi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Bahar dönemi ara sınav sonuçları, ATA AÖF OBS sistemi üzerindne sorgulanabilecek. İşte, ATA AÖF sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler

    ATA AÖF sınav sonuçları, sınav giren binlerce öğrencinin erişimine açıldı. Alanlarıyla ilgili girdikleri sınavın ardından alacakları puanı merak eden öğrenciler, Atatürk Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği duyurunun ardından sisteme girmek istedi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları OBS sistemi üzerinden nasıl sorgulanacak? İşte detaylı bilgiler

    2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçları ilan edilmiştir. Sınav sonuçlarınıza obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

    SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    DERS BAŞARI NOTU NASIL BELİRLENİYOR?

    Ders başarı notunun hesaplanmasında:

    Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir. 

    Blok uygulama derslerinde, uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı % 60, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının katkısı % 40 olarak alınır.

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    Etiketler: ata aöf sonuçları , SeoHaber , NoMobil
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