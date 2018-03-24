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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler sorular ve cevaplarda

Hürriyet Haber
24.03.2018 - 16:53 | Son Güncelleme:

ATA AÖF sınav sonuçları, 24-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavların ardından ilk merak edilen konular arasına girdi. Atatürk Üniversitesi tarafından yurt genelinde öğrencilerilerin okumakta oldukları bölümlere göre gerçekleştirilen sınavın ardından gözler, ATA AÖF sınav sonuçları açıklamasına kilitlendi. Peki, ATA AÖF sınav soruları ve cevapları ile birlikte sınav sonuçları ne zaman yayımlanacak? İşte, bazı bilgiler

ATA AÖF sınav sonuçları, sınava girip çıkan birçok öğrencinin aklına gelen ilk soru oldu. Sınav soruları ve cevapları ile birlikte sınav sonuçları bilgisini de öğrenmek isteyen Atatürk Üniversitesi öğrencileri, konuyla ilgili araştırmalarını internet üzerinden gerçekleştirdi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ile birlikte sorular ve cevaplar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları, geçtiğimiz dönem 2-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen vizelerin ardından 14 Aralık Perşembe akşamı açıklanmıştı. Sürecin aynı doğrultuda ilerleyeceği baz alınırsa, ATA AÖF Bahar Dönemi vize sonuçlarının 5 Nisan Perşembe günü açıklanacağı öngörülebilir. Bu durum fakültenin yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilir.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ATA AÖF sınav sorularının ne zaman yayımlanacağına dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Sorular yayımlanır yayımlanmaz haberimizden bilgi edinebilirsiniz.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

Sınava geçerli kimlik belgeleriyle gelmeyen öğrenciler için açıklama yapan Atatürk Üniversitesi, duyuruyu internet sitesi üzerinden gerçekleştirdi. İşte, o açıklama;

"Değerli öğrencilerimiz;

Sınav anında mağduriyet yaşamamanız için sınava girerken yanınızda:

1. Sınav Giriş Belgesi,

2. Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport

bulundurmanız gerekmektedir.

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartı vb. kimlik kartlarıyla sınava giremezsiniz.

Açıköğretim Fakültesi olarak sınavınızda başarılar diliyoruz."

Etiketler: ata aöf sonuçları , SeoHaber , NoMobil
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