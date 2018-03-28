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    ATA AÖF OBS üzerinden final sınavı tercihleri başladı

    Hürriyet Haber
    28.03.2018 - 10:12 | Son Güncelleme:

    ATA AÖF OBS aracılığıyla final sınavı tercih merkezleri işlemi erişime açıldı. Vize sınavlarına giren öğrencilerin, final sınavı öncesinde merkez tercihleri, Atatürk Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden yapılacak. Peki, ATA AÖF OBS sınav merkezi değişikliği nereden ve nasıl yapılacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    ATA AÖF OBS aracılığıyla final sınav merkezi tercihleri başladı. Atatürk Üniversitesi AÖF'ün yaptığı o duyuru;

    "12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak olan Final sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Mevcut tercihiniz son yapmış olduğunuz tercih olup, güncellemek isteyenlerin 01.04.2018 Pazar günü saat 23.59’a kadar bu işlemi yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Ara sınav için yapmış olduğunuz sınav merkezi tercihi (il tercihi) geçerli olacaktır.

    Yabancı uyruklu öğrencilerimizin il tercihi “Erzurum” olarak güncellenmiş olup, 01.04.2018 Pazar günü saat 23.59’a kadar sınav merkezini belirlemeyen yabancı uyruklu öğrencilerimiz Final sınavına Erzurum’da gireceklerdir.

    Bu tarihten sonra sınav merkezi tercihlerinde değişiklik yapılmayacaktır. Önemle duyurulur."

    SINAV MERKEZİ TERCİHİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil
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