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    ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı? İşte, sınav soruları

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 10:26 | Son Güncelleme:

    ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları, geçtiğimiz hafta sonu sınava giren öğrencilerin araştırdığı konu oldu. Okumakta oldukları bölümün bütünleme sınavına giren birçok öğrenci, Atatürk Üniversitesi'nin yapacağı değerlendirmeye kilitlendi. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bütünleme sınavı sonuçları hakkında detaylı bilgiler

    ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları, 24-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen sınavın ardından sorgulanmaya başlandı. Türkiye genelinde binlerce kişinin katılım sağladığı bütünleme sınavı, Atatürk Üniversitesi tarafından yapılacak olan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. İşte, sınav soruları ve cevaplarının yayımlandığı ATA AÖF sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler

    ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Atatürk Üniversitesi, AÖF bütünleme sınavını 24-25 Şubat tarihlerinde, belirlenen merkezlerde gerçekleştirdi. Soru itiraz hakkının suistimaller nedeniyle 20 sorudan 10 soruya indirildiği itiraz sürecinin ardından sonuçlar değerlendirilmeye başlanacak. Sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

    SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

    ATA AÖF bütünleme sınavının soruları ve cevapları, 25 Şubat tarihinde Atatürk Üniversitesi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Sorular ve cevaplarda yanlışlık olduğunu düşünen vatandaşlar, 28 Şubat Çarşamba gün sonuna kadar itirazlarını gerçekleştirebilecek.

    SORULARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    87 SINAV MERKEZİNDE YAPILDI

    Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınavını, yurt içinde 81 ilin tamamında bulunan 87 sınav merkezinde, yurt dışında ise Bakü’de yaptı.

    24-25 Şubat 2018 tarihlerinde dört oturumda düzenlenen Bütünleme Sınavına, 4 Lisans, 3 Lisans Tamamlama ve 24 Önlisans Programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 148 bin 793 öğrenci katıldı. Sınav kapsamında 981 engelli öğrencimizden 405 tanesine farklı oturumlarda özel salonlar ve 2230 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi.

    Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenen sınav merkezlerinde dört oturumda 1141 binada, 87 sınav merkez yöneticisi, 1141 bina sınav sorumlusu, 444 bina sınav sorumlusu yardımcısı, 935 bina yöneticisi, 13 bin 018 salon başkanı, 15 bin 169 gözetmen ve 2913 yedek gözetmen sınav merkezlerinde bulunduruldu. Bu sayılara sınav evrak sevk işlemlerinde görev alan kişiler ve güvenlik görevlileri dahil edildiğinde yaklaşık 50 bine yakın kişi sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması için görev aldı.

    Etiketler: aöf bütünleme sonuçları
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