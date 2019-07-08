ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları OBS üzerinden görüntülenir?
ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden açıklandı. Öğrenciler, bütünleme sınavı sonuçları için Atatürk Üniversitesi OBS sistemi üzerinden giriş işlemlerini yaparak detayları öğrenebilecek. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları hakkında bazı bilgiler
ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları, 8 Temmuz Pazartesi günü öğle saatlerinde erişime açıldı. Öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçları bilgisini OBS girişi aracılığıyla kolaylıkla görüntülenebilecek.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMA YAPTI
Atatürk Üniversitesi Bütünleme Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz açıklamasını gerçekleştirdi. İşte, açıklamanın detayları;
"Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.
Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz."
NASIL MEZUN OLUNUR?
Öğrenciler kayıtlı oldukları program müfredatında yer alan sorumlu oldukları bütün dersleri başarı ile tamamladıkları takdirde mezun olmaya hak kazanırlar.
DİPLOMALAR NASIL DÜZENLENİYOR?
Tüm dersleri başarı ile tamamladığınızda mezuniyetiniz sisteme işlenir ve diplomanız hazırlanmaya başlar. Bu işlem tamamlandığında diplomanız Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’de kayıtlı adresinize kargo ile gönderilir ve tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılır.
Diplomaları adreslerine gönderilen ancak teslim edilemeden Fakültemize iade edilen öğrenciler şahsen ya da vekalet verdikleri yakınları tarafından diplomalarını teslim alabilirler.
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