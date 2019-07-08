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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
08.07.2019 - 14:46, Son Güncelleme:/

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları OBS üzerinden görüntülenir?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden açıklandı. Öğrenciler, bütünleme sınavı sonuçları için Atatürk Üniversitesi OBS sistemi üzerinden giriş işlemlerini yaparak detayları öğrenebilecek. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları hakkında bazı bilgiler

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ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları, 8 Temmuz Pazartesi günü öğle saatlerinde erişime açıldı. Öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçları bilgisini OBS girişi aracılığıyla kolaylıkla görüntülenebilecek. 

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMA YAPTI 

Atatürk Üniversitesi Bütünleme Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz açıklamasını gerçekleştirdi. İşte, açıklamanın detayları;

"Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS)  yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz."

NASIL MEZUN OLUNUR?

Öğrenciler kayıtlı oldukları program müfredatında yer alan sorumlu oldukları bütün dersleri başarı ile tamamladıkları takdirde mezun olmaya hak kazanırlar.

DİPLOMALAR NASIL DÜZENLENİYOR?

Tüm dersleri başarı ile tamamladığınızda mezuniyetiniz sisteme işlenir ve diplomanız hazırlanmaya başlar. Bu işlem tamamlandığında diplomanız Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’de kayıtlı adresinize kargo ile gönderilir ve tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılır.

Diplomaları adreslerine gönderilen ancak teslim edilemeden Fakültemize iade edilen öğrenciler şahsen ya da vekalet verdikleri yakınları tarafından diplomalarını teslim alabilirler.

 

 

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